Лупа у собак і котів: коли це нормально, а коли - ознака хвороби
Лущення шкіри й поява білих пластівців на шерсті - поширене явище серед домашніх тварин. Але чи завжди лупа у кота чи собаки означає хворобу?
Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає ветеринар-дерматолог Галина Сидорова.
Коли лупа - це норма
За словами фахівця, лупа не завжди свідчить про захворювання. Часто її поява пов'язана з фізіологічними факторами:
- сухе повітря в приміщенні, особливо під час опалювального сезону
- незбалансоване харчування - брак омега-3, вітамінів A та E
- надто часте або рідкісне купання, особливо з агресивними шампунями
- сезонна линька - у цей період лупа може з'являтись тимчасово
У таких випадках достатньо нормалізувати догляд: зволожити повітря в кімнаті, переглянути раціон, підібрати м’який шампунь.
Коли лупа - тривожний симптом
Втім, є низка станів, коли лупа може бути ознакою серйознішої проблеми:
- алергії - на корм, побутову хімію або укуси бліх
- паразити, зокрема кліщі або блохи
- грибкові інфекції, такі як дерматофітія (лишай)
- себорея або гормональні порушення (наприклад, гіпотиреоз, синдром Кушинга)
Особливо варто звернутися до ветеринара, якщо лупа супроводжується свербежем, неприємним запахом, почервонінням шкіри, залисинами або зміною поведінки тварини.
Лупа в котів і собак сигналізує про те, що шкіра починає захищатись і пришвидшує процес ороговіння, каже фахівчиня.
"Також лупа або лусочки можуть свідчити про інфекцію або паразитів. У золотистих ретриверів є така патологія, як іхтіоз, яка теж супроводжується появою великих лусок. На жаль, вона не виліковна та потребує пожиттєвого лікування", - пояснює Галина.
Якщо лупа з'явилась не раптово та не супроводжується іншими симптомами, це, ймовірно, реакція на зовнішні фактори. Але регулярне чи надмірне лущення - це привід для діагностики, адже за ним може ховатись як проста алергія, так і серйозне хронічне захворювання.