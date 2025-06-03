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Лупа у собак і котів: коли це нормально, а коли - ознака хвороби

Вівторок 03 червня 2025 20:40
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Лупа у собак і котів: коли це нормально, а коли - ознака хвороби Коли лупа в домашнього улюбленця стає небезпечною (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Лущення шкіри й поява білих пластівців на шерсті - поширене явище серед домашніх тварин. Але чи завжди лупа у кота чи собаки означає хворобу?

Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає ветеринар-дерматолог Галина Сидорова.

Коли лупа - це норма

За словами фахівця, лупа не завжди свідчить про захворювання. Часто її поява пов'язана з фізіологічними факторами:

  • сухе повітря в приміщенні, особливо під час опалювального сезону
  • незбалансоване харчування - брак омега-3, вітамінів A та E
  • надто часте або рідкісне купання, особливо з агресивними шампунями
  • сезонна линька - у цей період лупа може з'являтись тимчасово

У таких випадках достатньо нормалізувати догляд: зволожити повітря в кімнаті, переглянути раціон, підібрати м’який шампунь.

Коли лупа - тривожний симптом

Втім, є низка станів, коли лупа може бути ознакою серйознішої проблеми:

  • алергії - на корм, побутову хімію або укуси бліх
  • паразити, зокрема кліщі або блохи
  • грибкові інфекції, такі як дерматофітія (лишай)
  • себорея або гормональні порушення (наприклад, гіпотиреоз, синдром Кушинга)

Особливо варто звернутися до ветеринара, якщо лупа супроводжується свербежем, неприємним запахом, почервонінням шкіри, залисинами або зміною поведінки тварини.

Лупа в котів і собак сигналізує про те, що шкіра починає захищатись і пришвидшує процес ороговіння, каже фахівчиня.

"Також лупа або лусочки можуть свідчити про інфекцію або паразитів. У золотистих ретриверів є така патологія, як іхтіоз, яка теж супроводжується появою великих лусок. На жаль, вона не виліковна та потребує пожиттєвого лікування", - пояснює Галина.

Якщо лупа з'явилась не раптово та не супроводжується іншими симптомами, це, ймовірно, реакція на зовнішні фактори. Але регулярне чи надмірне лущення - це привід для діагностики, адже за ним може ховатись як проста алергія, так і серйозне хронічне захворювання.

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