Лупа у собак і котів: коли це нормально, а коли - ознака хвороби

Лущення шкіри й поява білих пластівців на шерсті - поширене явище серед домашніх тварин. Але чи завжди лупа у кота чи собаки означає хворобу?

Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає ветеринар-дерматолог Галина Сидорова.

Коли лупа - це норма

За словами фахівця, лупа не завжди свідчить про захворювання. Часто її поява пов'язана з фізіологічними факторами:

сухе повітря в приміщенні, особливо під час опалювального сезону

незбалансоване харчування - брак омега-3, вітамінів A та E

надто часте або рідкісне купання, особливо з агресивними шампунями

сезонна линька - у цей період лупа може з'являтись тимчасово

У таких випадках достатньо нормалізувати догляд: зволожити повітря в кімнаті, переглянути раціон, підібрати м’який шампунь.

Коли лупа - тривожний симптом

Втім, є низка станів, коли лупа може бути ознакою серйознішої проблеми:

алергії - на корм, побутову хімію або укуси бліх

паразити, зокрема кліщі або блохи

грибкові інфекції, такі як дерматофітія (лишай)

себорея або гормональні порушення (наприклад, гіпотиреоз, синдром Кушинга)

Особливо варто звернутися до ветеринара, якщо лупа супроводжується свербежем, неприємним запахом, почервонінням шкіри, залисинами або зміною поведінки тварини.

Лупа в котів і собак сигналізує про те, що шкіра починає захищатись і пришвидшує процес ороговіння, каже фахівчиня.

"Також лупа або лусочки можуть свідчити про інфекцію або паразитів. У золотистих ретриверів є така патологія, як іхтіоз, яка теж супроводжується появою великих лусок. На жаль, вона не виліковна та потребує пожиттєвого лікування", - пояснює Галина.

Якщо лупа з'явилась не раптово та не супроводжується іншими симптомами, це, ймовірно, реакція на зовнішні фактори. Але регулярне чи надмірне лущення - це привід для діагностики, адже за ним може ховатись як проста алергія, так і серйозне хронічне захворювання.