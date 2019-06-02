С улыбкой на лице: Кейт Миддлтон шокировала убийством

Кейт Миддлтон хотела обеспечить себе место в королевской семье. И, чтобы заслужить благосклонность, она однажды поехала на охоту на оленей с принцем Чарльзом в Шотландии.

Отмечается, что по возвращению домой в прессе всплыли фотографии Кейт, позирующей рядом с убитым ею оленем, что вызвало настоящий ажиотаж среди защитников прав животных.

Не секрет, что члены монаршей семьи любят охотиться на диких животных, считая это "развлечение" спортивным занятием. У них даже существует ежегодная традиция - встречаться, чтобы поохотиться на оленей. Но участие Кейт Миддлтон в деятельности такого рода вызвало резкую критику общественности, особенно после того, как ее обвинили в подхалимстве перед будущими родственниками.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Что еще хуже, инсайдеры утверждают, что Кейт, похоже, наслаждалась процессом и не колеблясь выстрелила в несчастное животное.

В сообщении отмечается:"Это отвратительно, что она занимается кровавыми видами спорта. Кейт, очевидно, пытается порадовать своим поведением королевскую семью, однако ее поступок не принесет лично ей никакой пользы".

Напомним, что герцоги Кембриджские планируют в новом учебном году отвести 4-летнюю дочь Шарлотту в школу. Девочке выбрали одно из лучших учебных заведений, о чем говорит сама стоимость обучения.

Ранее Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II. Инцидент произошел во время мероприятия Chelsea Flower Show, где собралась королевская семья.