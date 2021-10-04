На улице Львова мужчина решил поприставать к женщинам, но его жестко проучили (видео)

Во Львове проучили неадекватного мужчину, который на улице цеплялся к женщинам с неприличными предложениями.
Об этом сообщается в Telegram-канале Zahid WTF.
Отмечается, что мужчина прямо на улице позволял трогать незнакомых женщин. Ему сделали замечание, но он не реагировал, тогда люди проявили более жесткие методы воспитания.
"Мужик ходил и трогал всех прохожих женщин. Сделали замечание - начал проявлять агрессию. Потушили газом!" - написал автор видео.
В ролике показано, как мужчина подходит к девушкам и пытается потрогать их за интимнрое место. В это время к нему подбежал парень и жестко спросил, зачем он это делает. Потом молодой человек забрызгал газом "извращенца".
Как мы ранее писали, в Киеве в школу зашел педофил и поиздевался над ребенком.
Также сообщалось, что в конце августа в детской поликлинике Киева на маленькую девочку напал педофил, который заперся с ней в кабинке уборной, заставил частично раздеться и снимал все это на камеру мобильного телефона.