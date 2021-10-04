На улице Львова мужчина решил поприставать к женщинам, но его жестко проучили (видео)

Во Львове проучили неадекватного мужчину, который на улице цеплялся к женщинам с неприличными предложениями.

Об этом сообщается в Telegram-канале Zahid WTF.

В ролике показано, как мужчина подходит к девушкам и пытается потрогать их за интимнрое место. В это время к нему подбежал парень и жестко спросил, зачем он это делает. Потом молодой человек забрызгал газом "извращенца".

Отмечается, что мужчина прямо на улице позволял трогать незнакомых женщин. Ему сделали замечание, но он не реагировал, тогда люди проявили более жесткие методы воспитания.

Как мы ранее писали, в Киеве в школу зашел педофил и поиздевался над ребенком.

Также сообщалось, что в конце августа в детской поликлинике Киева на маленькую девочку напал педофил, который заперся с ней в кабинке уборной, заставил частично раздеться и снимал все это на камеру мобильного телефона.