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На улице Львова мужчина решил поприставать к женщинам, но его жестко проучили (видео)

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Львов, Понедельник 04 октября 2021 13:50
На улице Львова мужчина решил поприставать к женщинам, но его жестко проучили (видео) Во Львове мужчину-ловеласа проучили (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове проучили неадекватного мужчину, который на улице цеплялся к женщинам с неприличными предложениями.

Об этом сообщается в Telegram-канале Zahid WTF.

Отмечается, что мужчина прямо на улице позволял трогать незнакомых женщин. Ему сделали замечание, но он не реагировал, тогда люди проявили более жесткие методы воспитания.

"Мужик ходил и трогал всех прохожих женщин. Сделали замечание - начал проявлять агрессию. Потушили газом!" - написал автор видео.

В ролике показано, как мужчина подходит к девушкам и пытается потрогать их за интимнрое место. В это время к нему подбежал парень и жестко спросил, зачем он это делает. Потом молодой человек забрызгал газом "извращенца".

Как мы ранее писали, в Киеве в школу зашел педофил и поиздевался над ребенком.

Также сообщалось, что в конце августа в детской поликлинике Киева на маленькую девочку напал педофил, который заперся с ней в кабинке уборной, заставил частично раздеться и снимал все это на камеру мобильного телефона.

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