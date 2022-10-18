Уламок ракети пробив череп: у Львові рятують хлопчика, який вижив внаслідок обстрілу

Зокрема, у червні у селі Грушувасі Харківської області в будинок Стаса прилетіла ворожа ракета. У той момент він спав у ліжку.

"Уламок потрапив хлопчику в голову. Ледь живого Стаса з-під завалів діставали тато та рятувальники.Вночі росіяни відкрили вогонь по мирному населенню. Одна з ракет поцілила в житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Дитину негайно відвезли до лікарні у Харкові. Там медики поставили йому діагноз - важка черепно-мозкова травма із дефектом лобної кістки довжиною 8 см, отримана внаслідок проникаючого поранення. Після чого дитині терміново прооперували головний мозок.

У Львові рятують хлопця, який ледве вижив внаслідок обстрілу окупантів (facebook.com/1tmolviv)

Тиждень Стас був у комі. Коли прийшов до тями, то стало зрозуміло, що він не може ходити та не впізнає рідних.

У Липні хлопчика доправили у лікарню Львова, де спеціалісти стабілізували його стан.

Для хлопчика виготовили індивідуальну пластину, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень та естетично виглядає.

"Краніопластику - це так називається операція із її встановлення - Михайло Ловга із командою нейрохірургів виконують разом із нейрохірургом з Каліфорнії (США) Michael Sheinberg", - додали в медзакладі.

Операція пройшла успішно. Завдяки кропіткій роботі фахівців з реабілітації дитина знову вчиться ходити. Поступово до нього починає повертатися пам’ять. Вже зовсім скоро Стас відновить навчання у школі.

У Львові рятують хлопця, який ледве вижив внаслідок обстрілу окупантів (facebook.com/1tmolviv)