Укутала немовля своїм шарфом, щоб урятувати: історія мешканки Маріуполя у спецпроєкті музею "Голоси Мирних"

Історія Ганни - одна з тисяч, які зібрав Музей. Більше історій за посиланням.

Ганна була керівником центру соціальної допомоги у Маріуполі, який став притулком для людей під час війни. Майже місяць вона допомагала маріупольцям виживати у жахливих умовах, під обстрілами у підвалі. На її очах відбувся один з найжахливіших злочинів РФ – руйнування пологового будинку.

"Те, що ми побачили, було, як картина з апокаліпсиса. Пологовий будинок просто складався. Усе було зруйновано: повалені дерева, величезна вирва розміром із дев’ятиповерховий будинок. Поліціянти й лікарі рятували жінок і дітей. На моїх руках був малюк, який народився 2 години тому. На вулиці холод, а він у тонкій пелюшці. Я укутала немовля своїм шарфом, щоб врятувати", - пригадує жінка

Життя у підвалі ставало все нестерпнішим через постійні обстріли та нестачу їжі. Люди почали виїжджати. В притулку вже нікого не залишилося, тож 26 березня поїхала і сама Ганна.

"Коли ми потрапили до Мангуша, було дивно бачити світло, інтернет і хліб. Я згадала, як сиділи у підвалі й в нас було лише печиво, яке ми віддавали дітям і літнім людям", - каже вона.

Ганна вирішила не виїжджати до Європи, а залишитися в Україні. Нині вона мешкає в Одесі та працює у хабі "Я - Маріуполь", допомагаючи іншим.

Історія Ганни за посиланням.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає, зберігає та ділиться свідченнями мирних людей про пережите під час війни в Україні, є найбільшим таким архівом у світі та джерелом правди про війну. Музей вже налічує понад 120 тисяч історій. Розказати свою історію можна на порталі музею або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 00.