Укутала немовля своїм шарфом, щоб урятувати: історія мешканки Маріуполя у спецпроєкті музею "Голоси Мирних"

Україна 19 листопада перетнула позначку у 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення. До цієї дати Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова створив спецпроєкт "1000 днів. Тисячі історій", який розповідає про 20 знакових віх війни через історії тих, хто їх пережив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Історія Ганни - одна з тисяч, які зібрав Музей. Більше історій за посиланням.

Ганна була керівником центру соціальної допомоги у Маріуполі, який став притулком для людей під час війни. Майже місяць вона допомагала маріупольцям виживати у жахливих умовах, під обстрілами у підвалі. На її очах відбувся один з найжахливіших злочинів РФ – руйнування пологового будинку.

"Те, що ми побачили, було, як картина з апокаліпсиса. Пологовий будинок просто складався. Усе було зруйновано: повалені дерева, величезна вирва розміром із дев’ятиповерховий будинок. Поліціянти й лікарі рятували жінок і дітей. На моїх руках був малюк, який народився 2 години тому. На вулиці холод, а він у тонкій пелюшці. Я укутала немовля своїм шарфом, щоб врятувати", - пригадує жінка

Життя у підвалі ставало все нестерпнішим через постійні обстріли та нестачу їжі. Люди почали виїжджати. В притулку вже нікого не залишилося, тож 26 березня поїхала і сама Ганна.

"Коли ми потрапили до Мангуша, було дивно бачити світло, інтернет і хліб. Я згадала, як сиділи у підвалі й в нас було лише печиво, яке ми віддавали дітям і літнім людям", - каже вона.

Ганна вирішила не виїжджати до Європи, а залишитися в Україні. Нині вона мешкає в Одесі та працює у хабі "Я - Маріуполь", допомагаючи іншим.

Історія Ганни за посиланням.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає, зберігає та ділиться свідченнями мирних людей про пережите під час війни в Україні, є найбільшим таким архівом у світі та джерелом правди про війну. Музей вже налічує понад 120 тисяч історій. Розказати свою історію можна на порталі музею або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 00.