Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ: и это все за три тысячи!

Речь идет о вагоне СВ, билет в котором стоит примерно 3 тысячи гривен. Пассажир платит немало, а получает ужасное состояние санузла.

"Я сейчас напишу о боли. Без сарказма и юмора. Погуглите, сколько стоит СВ на поезд из Одессы в Киев №112. Так вот. Не покупайте. Это нае*алово от ди-джея лещенко*уй. В СВ до сих пор санитарные зоны и с*анье на рельсы. Летайте самолетами", - возмущенно написал Руслан.

Также он опубликовал фотографии, подтверждающие его слова.

В поезде Одесса-Киев туалеты в ужасном состоянии (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

Судя по описанию автора, речь идет о поезде "Черноморец" №106, который следует из Одессы в Киев. СВ в нем стоит около 3 тысяч гривен. Отмечается, что в этом поезде нет плацкартных вагонов вообще. Не понятно, почему он разместил фото из другого поезда под номером 112.

В комментариях люди также высказались о вагонах Укрзализныци.