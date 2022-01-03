Укрзализныцю опозорили за русскую попсу в поездах: "а потом вы удивляетесь"

Мужчина спросил, можно ли дать инструкцию проводникам не включать русскую "попсу" в поездах.

"А можно ли какой-нибудь приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу? А то в вагонах играют Тату и Ласковый май", - написал он.

По словам Сорочана, такие действия ведут к последствиям.

"А потом вы удивляетесь, почему вам пассажиры окна бьют, и об занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это действительно прямое следствие такого радио", - считает Иван.

Ответ Укрзализныци

В комментариях ответ Укрзализныци не заставил себя долго ждать.

"Нам очень жаль, что Вы столкнулись с таким обслуживанием в нашем поезде, искренне извиняемся за поведение наших работников. Напишите нам, пожалуйста, в личные уведомления детали Вашей поездки для дальнейшего рассмотрения вопроса", - написали в УЗ.