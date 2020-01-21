Укрзализныця шокировала пассажиров в Киеве: как в фильмах ужасов

Укрзализныця снова ошарашила украинских пассажиров, которые уже давно привыкли к жаре летом, холоду зимой и вечным попутчикам-тараканам. В этот раз в сети показали жуткое состояние электрички Киев-Клавдиево. Снимки и видео опубликовал блогер Андрей Павловский.

На кадрах видно, что у поезда полностью ржавый корпус, и лишь остатки краски скрывают, насколько сильный износ. Блогер пишет, что о техническом состоянии состава остается лишь догадываться.

"Наши подписчики прислали нам фото межгородской электрички Киев-Клавдиево. Внешнее состояние можете оценить сами. О техническом остается лишь догадываться, но что-то нам подсказывает, что не зря с начала года уже произошло три пожара в поездах УЗ", - констатировал Павловский.

Укрзализныця угодила в скандал (фото: Андрей Павловский)

Блогер также разместил видео, на котором пассажиры выходят из вагонов. Таким образом, можно удостоверится, что снимки сделаны не где-нибудь на свалке старых поездов железнодорожного перевозчика.

"Омеляна и Кравцова гиперлуп. Всем премию. Наконец то дождались. Дякуємо", - подписал Павловский видео.

Укрзализныця угодила в скандал (видео: facebook.com/pavlovskynews)

Пользователи сети в шоке от того, что подобный транспорт продолжает перевозить украинцев в ХХІ столетии.

"Может я повторяюсь... это точно фото из 21 столетия?" - написала юзер.

"Фильм ужасов можно снимать. Такое чувство, что что-то гадкое из нее вот-вот выползет", - шокирована комментатор.

Скрин комментариев