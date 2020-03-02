Укрзализныця преподнесла украинцам шокирующий сюрприз

Укрзализныця приготовила украинцам неприятный сюрприз. Предприятие повышает стоимость своих услуг. Этот процесс будет проходит поэтапно, каждый месяц цены на билеты будут повышать на 2%. К концу года стоимост проездного билета увеличится на 22%. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В Укрзализныце отметили, что подорожание не коснется только 1-го класса поезда Интерсити+.

Причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В целом доход Укрзализныци планируют увеличить на 13% в 2020 году, в том числе доход от пассажирских перевозок — на 8%.

Отметим, что уже с 1 марта пассажиры могут ощутить на себе подорожание стоимости услуг.

Как ранее мы писали, Укрзализныця в рамках эксперимента отменила бланки заказов. Теперь украинцам будет проще покупать билеты на 8 поездов. Данный эксперимент будет длиться пока только один месяц.

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре. В то же время компания не смогла повысить цены на билеты в 2019 году.