Появилось видео с новыми электропоездами УЗ: чудесные поезда и вагончики
Сейчас появилось видео новых поездов, его опубликовали на YouTube-канале "Железнодорожные магистрали".
На выставке в Киеве были представлены:
- электропоезд FLIRT от компании Stadler (Швейцария);
- обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода;
- дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода;
- первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского вагоностроительного завода;
- капитально отреставрированы пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности Укрзализныци);
- обновленный плацкартный вагон от Укрзализныци и НПП "Рост" (Украина).
Сейчас все это показали на видео и рассказали о преимуществах данных составов.
В комментариях украинцы написали, что будет очень жаль, если такую красоту уничтожат сами пассажиры.
- Цікаве відео, але все залежить від наших людей. Цю всю красу можуть за півроку - рік знищити.
- Чудові потяги та вагончики, залишилось придумати що робити з вандалізмом, а то шкода такої техніки.
- Дуже чудово! Але це як завжди радянська показуха. Насправдi все залишиться як i було. Гонiть Лещенкiв, котрi тільки грабували. Керiвники потрiбнi бути професiоналами, а не аналами!
- Сподіваюся, що ми колись в таких поїдемо.