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Появилось видео с новыми электропоездами УЗ: чудесные поезда и вагончики

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця презентовала обновленный подвижной состав в рамках выставки, которая открылась на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве на первой платформе станции. На ней показали современные образцы электропоездов, дизель-поездов и пассажирских вагонов.

Сейчас появилось видео новых поездов, его опубликовали на YouTube-канале "Железнодорожные магистрали".

На выставке в Киеве были представлены:

  • электропоезд FLIRT от компании Stadler (Швейцария);
  • обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода;
  • дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода;
  • первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского вагоностроительного завода;
  • капитально отреставрированы пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности Укрзализныци);
  • обновленный плацкартный вагон от Укрзализныци и НПП "Рост" (Украина).

Сейчас все это показали на видео и рассказали о преимуществах данных составов.

В комментариях украинцы написали, что будет очень жаль, если такую красоту уничтожат сами пассажиры.

  • Цікаве відео, але все залежить від наших людей. Цю всю красу можуть за півроку - рік знищити.
  • Чудові потяги та вагончики, залишилось придумати що робити з вандалізмом, а то шкода такої техніки.
  • Дуже чудово! Але це як завжди радянська показуха. Насправдi все залишиться як i було. Гонiть Лещенкiв, котрi тільки грабували. Керiвники потрiбнi бути професiоналами, а не аналами!
  • Сподіваюся, що ми колись в таких поїдемо.

Как мы ранее писали, на вокзале в Киеве "засветился" абсолютно новый поезд.

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Укрзализныця