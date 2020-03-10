Укрзализныця снова оконфузилась: все подробности инцидента

Укрзализныця снова попала в неприятную ситуации из-за инцидента с поездом Львов-Москва, который был атакован хулиганами. По информации пассажиров, инцидент произошел в воскресенье, 8 марта.

Неизвестные хулиганы забросали поезд Львов-Москва камнями и разбили окно. К счастью, камень, который разбил стекло и влетел на одну из верхних полок, никого не зацепил.

А вот как сообщают в Telegram-канале PavlovskyNEWS, в Укрзализныце об инциденте ничего не знают. В пресс-службе сообщили, что им ничего не известно о хулиганах, которые забросали камнями пассажирский поезд.

"В пресс-службе Укрзалицныци на момент звонка нашего журналиста не знали о ситуации. Обращаемся к руководству железной дороги с просьбой сделать работу своего департамента более оперативной", - говорится в сообщении.

Поезд Львов-Москва забросали камнями

Стоит отметить, что на официальной странице компании в социальной сети Facebook, информация о хулиганстве так и не появилась, однако появилось сообщение о том, что подобный инцидент произошел 8 марта с пригородным поездом Львов-Сокаль. Вандалы сломали сидения и разбили окна и двери в вагоне.

Позже сотрудники пресс-службы отреагировали на обращение и сообщили на официальном сайте Укрзализныци детали инцидента с поездом Львов-Москва.

"Восьмого марта неизвестные особы кинули камни в окно вагона № 4 поезда № 74 Львов-Москва. Инцидент произошел на перегоне Фастов-Киев регионального филиала "Северо-Западная ЖД" во время движения поезда. В результате акта вандализма разбито окно. По данному факту вандализма железнодорожники вызвали работников полиции, был составлен акт о правонарушении. Ущерб оценивается", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как отметили в компании, такие случаи бывают часто, и их количество увеличивается во время школьных каникул.