Укрзалізницю рознесли за потяг, що нагадує "конюшню" (фото)

Укрзалізниця опинилася знову у центрі скандалу. Підприємство розкритикували за страшенно брудний та жаркий вагон, обдерті сидіння в поїзді, що прямує маршрутом Ромодан-Ромни-Бахмач.
Про жахливий стан потягу повідомила у Facebook пасажирка Алла Заможська.
За словами жінки, її шокувало і те, що в таку спеку один із вагонів потягу опалюється.
"Ніколи цього не було. Укрзалізниця, а що треба зробити, щоб наш багатостраждальний приміський поїзд не нагадував стайню? Сьогодні один вагон опалюється (на вулиці десь 30 градусів тепла за Цельсієм.) Вагони не відчиняються. Вікна не відчиняються. Про чистоту я мовчу - я не знаю, чи взагалі прибирають у цих вагонах. Ромодан-Ромни-Бахмач", - написала Алла.
"Такий потяг один. Продовжую почуватися другим сортом. Це просто сидіння навпроти", - підписала пасажирка фото.
Нагадаємо, що Укрзалізниця не продавала квиток чоловікові з інвалідністю, хоча вони є у "вільному" доступі.
Раніше ми розповідали про те, як чоловікові продали квиток до жіночого вагона, а потім не пускали його на поїзд.