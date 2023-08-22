Укрзалізницю рознесли за потяг, що нагадує "конюшню" (фото)

Деталі скандалу в УЗ

За словами жінки, її шокувало і те, що в таку спеку один із вагонів потягу опалюється.

"Ніколи цього не було. Укрзалізниця, а що треба зробити, щоб наш багатостраждальний приміський поїзд не нагадував стайню? Сьогодні один вагон опалюється (на вулиці десь 30 градусів тепла за Цельсієм.) Вагони не відчиняються. Вікна не відчиняються. Про чистоту я мовчу - я не знаю, чи взагалі прибирають у цих вагонах. Ромодан-Ромни-Бахмач", - написала Алла.

Сидіння поїздом УЗ (фото: Facebook/Алла Заможська)

"Такий потяг один. Продовжую почуватися другим сортом. Це просто сидіння навпроти", - підписала пасажирка фото.