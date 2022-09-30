Укрпошта визнала московський кремль своєю "власністю": фото "наказу"

"Ну якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав", - зазначив очільник відомства.

В опублікованому ним "наказі" визнається "незалежність путіна в. в. від здорового глузду", а територія московського кремля - територією АТ Укрпошта.

Смілянський запропонував відкрити в кремлі "відділення для надання поштових та психологічних послуг з індексом 10300".

Ось такі "накази путіна" з'явилися нещодавно у мережі: