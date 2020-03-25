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Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств: повезет не всем

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 16:02
Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств: повезет не всем
Укрпочта будет доставлять лекарства (коллаж РБК-Украина)

На период карантина из-за коронавируса Укрпочта будет доставлять лекарства во все города и села

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили еще на 30 дней, а также распространили действие режима чрезвычайной ситуации на всю страну. В правительстве допускают, что новые сроки ограничительных мер - до 24 марта - могут быть скорректированы.

На период действия карантина национальный оператор Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в регионы Украины. Правда, с некоторых граждан таки будут брать деньги.

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры 25 марта, в Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф 35 гривен.

Во все остальные населенные пункты лекарства привезут бесплатно.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, проект Укрпочты "является важным вкладом в обеспечение безопасности украинсцев и борьбу с распространением коронавируса".

Такое партнерство стало возможным после принятия соответствующего постановления Кабмина о возможности для почтовых операторов доставлять лекарства в период карантина - чтобы минимизировать скопление людей в аптеках.

"Операторам почтовой связи было разрешено доставлять лекарственные средства. И менее чем за два дня Укрпочта вместе с сервисом Liki24.com вышли на практическую реализацию этой жизненно важной инициативы. Таким образом мы регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина", - отметил чиновник.

Как уточнил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, до окончания карантина с любого почтового отделения, или вызвав курьера можно бесплатно отправить помощь больницам (лекарства, маски, халаты, перчатки и прочее), и такая посылка будет иметь значок "для больницы".

  • В облцентры посылка должна быть до 30 кг
  • В райцентры - до 5 кг
  • Если посылка тяжелее, то ее придется "разбить" - на несколько меньших.

"Мы уже активно работаем с аптечными сетями, поставщиками, чтобы как можно быстрее наладить поставки и сделать это максимально доступным (в идеале с бесплатной доставкой) для людей в тяжелой ситуации. Список партнеров и, где заказать, мы будем публиковать, начиная с завтрашнего дня", - написал он в своем Facebook.

Напомним, что то Укрпочта в период карантина работает в обычном режиме, даже в тех городах, где закрываются другия учреждения, однако введены некоторые изменения.

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