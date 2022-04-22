Укрпочта снова продает марку "русский корабль", но ее никто не может купить

По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, на сайте https://postmark.ukrposhta.ua/ за первый час было обработано, оплачено и готово более 1100 заказов.

"Максимум исходя из количества марок 100 000 и лимита 1 лист (6 марок) в 1 заказе - до 15000 заказов", - сообщил глава ведомства.

Сейчас сайт временно недоступен

"Прошу понять, сайт - это сайт продажи марок, а не Амазон, пока что, был сделан, учитывая спрос, которого еще не было, для 20000 одновременных пользователей. Учитывая даже 3 минуты на заказ, это до 300-400 тысяч заказов в час", - пишет Смелянский.

Из-за огромного наплыва на сайт, а также подозрения на атаку, прием новых заказов приостановлен до 13:00.

Поэтому предварительно в 13:00 откроем продажи. Я сообщу об этом отдельно. Еще раз извиняюсь за неудобства!" - добавил гендиректор Укрпочты.

Также он напомнил, что планируется выпуск новой марки тиражом в 5 млн экземпляров.

О чем марка Укрпочты

На марке изображен украинский военный на берегу, а в море российский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный по известному направлению.

Интересно, что на изображение попал именно крейсер "Москва", который затонул у берегов Севастополя 14 апреля.