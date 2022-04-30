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Укрпочта начнет продавать мерч с кораблем: когда можно будет купить магниты и футболки

Фото: Укрпочта запустит мерч с кораблем (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрпочта с 1 мая запустит новый интернет-магазин, в котором можно будет купить мерч с изображением марки "Русский военный корабль". Часть вырученных средств будет передана на потребности ВСУ.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смилянский.

Сообщается, что новый интернет-магазин Укрпочты полноценно начнет работать 1 мая. Ссылка на этот магазин будет доступна утром – на страницах Игоря Смилянского в социальных сетях.

Там будут выставлены все марки, доступные к продаже на этот момент и еще +5000 заказов (30 000 марок). И отдельно – марки с прошлых тематических выпусков.

Также появится официальный мерч с изображением марки: футболки, свитшоты, магниты. Все они будут с изображением марки "Русский военный корабль".

"Магниты уже доступны для продажи на Главпочтамте на Майдане, а скоро будут доступны и по всей стране. Часть с продажи всего мерча будет направлена на потребности ВСУ", - сообщил Смилянский.

Он напомнил, что Укрпочта не давала согласия на использование изображения марки другим продавцам. А значит, такой мерч в торговых точках, которые не относятся к Укрпочте – нарушение права интеллектуальной собственности Укрпочты и автора картины.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Укрпочте рассматривают новые варианты военных марок – какие есть варианты.

А также мы писали о том, что Укрпочта и Ощадбанк заявили о важных изменениях для пенсионеров.

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Укрпочта