Укрпочта начнет продавать мерч с кораблем: когда можно будет купить магниты и футболки

Укрпочта с 1 мая запустит новый интернет-магазин, в котором можно будет купить мерч с изображением марки "Русский военный корабль". Часть вырученных средств будет передана на потребности ВСУ.
Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смилянский.
Сообщается, что новый интернет-магазин Укрпочты полноценно начнет работать 1 мая. Ссылка на этот магазин будет доступна утром – на страницах Игоря Смилянского в социальных сетях.
Там будут выставлены все марки, доступные к продаже на этот момент и еще +5000 заказов (30 000 марок). И отдельно – марки с прошлых тематических выпусков.
Также появится официальный мерч с изображением марки: футболки, свитшоты, магниты. Все они будут с изображением марки "Русский военный корабль".
Он напомнил, что Укрпочта не давала согласия на использование изображения марки другим продавцам. А значит, такой мерч в торговых точках, которые не относятся к Укрпочте – нарушение права интеллектуальной собственности Укрпочты и автора картины.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Укрпочте рассматривают новые варианты военных марок – какие есть варианты.
А также мы писали о том, что Укрпочта и Ощадбанк заявили о важных изменениях для пенсионеров.