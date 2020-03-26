Как укрепить иммунитет на карантине: известный ведущий дал советы украинцам

Во время карантина в Украине, который в связи с пандемией коронавирус продлили на 30 дней, известный телеведущий Олег Панюта поделился своими рекомендациями, как поддерживать иммунитет и хорошее самочувствие в условиях самоизоляции.

Ведущий программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" уверен, что в домашних условиях можно с легкостью улучшать свое здоровье и не придумывать чего-то чрезвычайно сложного.

"Моя семья укрепляет иммунитет очень просто. Мы стараемся употреблять здоровую пищу, например, обожаем квашеную капусту, которую с женой регулярно шинкуем и заквашиваем. При благоприятной, хорошей погоде, выходим погреться на солнышке хоть несколько раз в день. Если постоянно находиться в закрытых помещениях - мы не получим столь необходимый для организма витамин D", - рассказал Панюта.

Он также рекомендует не забывать про спорт и физические нагрузки. Для него лучшая зарядка - это поработать возле дома, в саду или на грядках, тем более сейчас, когда появилось время для того, чтобы совместить нужное с полезным.

"Соблюдайте необходимые правила и меры безопасности в условиях карантина. Но самое важное - это позитивный настрой, несмотря на то, что происходит вокруг. Сохраняйте спокойствие, оптимизм и уверенность в том, что все пройдет, а мы выйдем из этой истории крепче и здоровее", - подчеркнул тележурналист.

Ранее Панюта рассказал, как отдохнуть с семьей во время карантина в Киеве.