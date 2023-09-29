В Україну завезли соуси з небезпечною бацилою: викликає блювоту та діарею

В Україну завезли сирні соуси з небезпечною бацилою, яка може спричинити діарею та блювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Держпродспоживслужби у Харківській області.
Так, соуси виготовлені компанією Lekkerkerker Food, яка знаходиться у Нідерландах. У харчових добавках виявили Bacillus cereus, яка дуже токсична та небезпечна для здоров'я.
В Україні соуси призначалися для реалізації компанією ТОВ "ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА", проспект Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151.
Продукція мала потрапити на прилавки магазинів Харківської області. Українців просять повідомляти, якщо вони побачили такий товар у торгових точках.
Bacillus cereus - це вид грампозитивних, спороутворюючих ґрунтових бактерій. Вони викликають токсикоінфекцію у людини. Інкубаційний період триває від 1 до 12 години.
Зазвичай інфекція потрапляє в організм за вживанням гамбургерів, сирого та смаженого рису. Викликає харчові токсикоінфекції у людини (включаючи блювотний та діарейний синдром), продукує ентеротоксини.
Лікується ця інфекція регідраційною терапією.
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