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В Україну завезли соуси з небезпечною бацилою: викликає блювоту та діарею

Фото: В Україну завезли небезпечні для здоров'я соуси (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україну завезли сирні соуси з небезпечною бацилою, яка може спричинити діарею та блювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Держпродспоживслужби у Харківській області.

Звідки та куди привезли небезпечні соуси

Так, соуси виготовлені компанією Lekkerkerker Food, яка знаходиться у Нідерландах. У харчових добавках виявили Bacillus cereus, яка дуже токсична та небезпечна для здоров'я.

В Україні соуси призначалися для реалізації компанією ТОВ "ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА", проспект Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151.

Продукція мала потрапити на прилавки магазинів Харківської області. Українців просять повідомляти, якщо вони побачили такий товар у торгових точках.

В Україну завезли небезпечні соуси (Скриншот з lekkerkerkerfood.nl/en)

Що відомо про небезпечну бактерію

Bacillus cereus - це вид грампозитивних, спороутворюючих ґрунтових бактерій. Вони викликають токсикоінфекцію у людини. Інкубаційний період триває від 1 до 12 години.

Зазвичай інфекція потрапляє в організм за вживанням гамбургерів, сирого та смаженого рису. Викликає харчові токсикоінфекції у людини (включаючи блювотний та діарейний синдром), продукує ентеротоксини.

Лікується ця інфекція регідраційною терапією.

Як ми раніше писали, в Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.

А також ми повідомляли, що в Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологію.

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соуснебезпечні продуктиЗдорове харчування