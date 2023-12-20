В Україну завезли отруйний сир: може викликати зараження крові та менінгит

Що відомо про отруйний сир

На українських прилавках з'явився сир під назвою "Reblochon de Savoie", який є небезпечним для здоров'я.

В цій продукції фахівці виявили збудника стафілококової інфекції. Зараз експерти досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити свої висновки щодо зараженої продукції.

В Україну завезли небезпечний сир

Чим небезпечний стафілокок

Джерелом стафілококових отруєнь є такі харчові продукти: м'ясні та рибні страви, молоко, сир, соуси, пудинги, але основним продуктом є кондитерські вироби з кремом. У молоко інфекція може потрапити з вимені хворих корів. Свіжа риба і птиця, зазвичай, не містять стафілококів, але можуть бути заражені під час забою або при післязабійному обробленні.

Потрапляючи в живий організм, стафілокок починає виділяти ентеротоксин, який і є причиною харчового отруєння. Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока - отруєння настає у 90% осіб, що вживали заражену їжу.

Стафілокок вражає життєво важливі органи, здатен викликати такі захворювання як зараження крові, смертельні отруєння, бронхіт, ендокардит, менінгіт та інші інфекції.