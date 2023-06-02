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В Україну завезли отруйні помідори з небезпечним шкідником

Фото: В Україну завезли небезпечні помідори (flickr.com/amzakem)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виявлено небезпечні томати, які привезли до країни з Туреччини. На овочах виявили карантинний організм – південноамериканську томатну міль.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби Одеської області у Facebook.

Деталі про небезпечний вантаж із Туреччини

Партію овочів вагою майже 22 тонни направили до Одеської області з Туреччини. У ході обстеження томатів на пунктах пропуску виявили їхнє зараження шкідниками.

"При здійсненні фітосанітарного контролю у Відділі митного оформлення №4 м/п "Чорноморськ" та у ВМО №6 м/п "Одеса-центральний" у партії вантажу "помідори" вагою 21,689 т, що надійшов з Республіки Туреччина, виявлено карантинний організм, обмежено поширений в Україні – американська томатна міль (Tuta absoluta Meyr.), гусениці в живому стані", – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

З метою недопущення проникнення та поширення карантинного організму територією України, вантаж затриманий у митній зоні та повернуто до Туреччини.

У помідорах із Туреччини виявили томатну міль (фото: facebook.com/consumer.odessa)

Що відомо про томатну міль

Американську томатну міль занесено до Переліку регульованих шкідливих організмів А-2 (Карантинні організми, обмежено поширені в Україні).

Батьківщиною шкідника є Південна Америка. Гусениці мінують листя або вражають незрілі плоди. На рік вона може давати до 15 поколінь. У Європу міль завезена у 2006 році, у 2014-2016 роках з'явилася в багатьох країнах Африки та Індії.

Карантинний організм – це вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам та рослинним продуктам.

Нагадаємо, що експерт із харчування пояснила, чим так небезпечно магазинне печиво.

Як ми раніше писали, експерт із харчування назвала продукти, до яких додають маргарин замість вершкового масла.

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