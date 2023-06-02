В Україну завезли отруйні помідори з небезпечним шкідником

В Україні виявлено небезпечні томати, які привезли до країни з Туреччини. На овочах виявили карантинний організм – південноамериканську томатну міль.
Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби Одеської області у Facebook.
Партію овочів вагою майже 22 тонни направили до Одеської області з Туреччини. У ході обстеження томатів на пунктах пропуску виявили їхнє зараження шкідниками.
"При здійсненні фітосанітарного контролю у Відділі митного оформлення №4 м/п "Чорноморськ" та у ВМО №6 м/п "Одеса-центральний" у партії вантажу "помідори" вагою 21,689 т, що надійшов з Республіки Туреччина, виявлено карантинний організм, обмежено поширений в Україні – американська томатна міль (Tuta absoluta Meyr.), гусениці в живому стані", – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.
З метою недопущення проникнення та поширення карантинного організму територією України, вантаж затриманий у митній зоні та повернуто до Туреччини.
У помідорах із Туреччини виявили томатну міль (фото: facebook.com/consumer.odessa)
Американську томатну міль занесено до Переліку регульованих шкідливих організмів А-2 (Карантинні організми, обмежено поширені в Україні).
Батьківщиною шкідника є Південна Америка. Гусениці мінують листя або вражають незрілі плоди. На рік вона може давати до 15 поколінь. У Європу міль завезена у 2006 році, у 2014-2016 роках з'явилася в багатьох країнах Африки та Індії.
Карантинний організм – це вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам та рослинним продуктам.
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