В Україну завезли отруйні помідори з небезпечним шкідником

Деталі про небезпечний вантаж із Туреччини

Партію овочів вагою майже 22 тонни направили до Одеської області з Туреччини. У ході обстеження томатів на пунктах пропуску виявили їхнє зараження шкідниками.

"При здійсненні фітосанітарного контролю у Відділі митного оформлення №4 м/п "Чорноморськ" та у ВМО №6 м/п "Одеса-центральний" у партії вантажу "помідори" вагою 21,689 т, що надійшов з Республіки Туреччина, виявлено карантинний організм, обмежено поширений в Україні – американська томатна міль (Tuta absoluta Meyr.), гусениці в живому стані", – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

З метою недопущення проникнення та поширення карантинного організму територією України, вантаж затриманий у митній зоні та повернуто до Туреччини.

У помідорах із Туреччини виявили томатну міль (фото: facebook.com/consumer.odessa)

Що відомо про томатну міль

Американську томатну міль занесено до Переліку регульованих шкідливих організмів А-2 (Карантинні організми, обмежено поширені в Україні).

Батьківщиною шкідника є Південна Америка. Гусениці мінують листя або вражають незрілі плоди. На рік вона може давати до 15 поколінь. У Європу міль завезена у 2006 році, у 2014-2016 роках з'явилася в багатьох країнах Африки та Індії.

Карантинний організм – це вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам та рослинним продуктам.