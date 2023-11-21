UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну завезли отруйні єгипетські мандарини: що відомо

Мандарини (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Україну потрапили отруйні мандарини, які до нашої країни завезли з Єгипту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Агентство з охорони навколишнього середовища США.

Що відомо про отруйні мандарини

Небезпечні для здоров'я людей єгипетські мандарини потрапили в Україну та Грецію. Саме греки виявили, що вміст пестициду диметоат у цитрусових перевищує допустиму норму у 33 рази.

Скриншот (RASFF)

Зауважимо, що у Греції ці мандарини не допустили до продажу в магазинах, супермаркетах і на ринках.

Чи встигли фрукти потрапити на прилавки українських маркетів - не відомо.

Додамо, що станом на 14:30 вівторка, 21 листопада, реакції від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не було.

Чим небезпечний диметоат

Диметоат - це органофосфатний інсектицид, який використовується для боротьби з шкідниками в сільському господарстві та інших галузях.

При потраплянні його до організму через рот, пори шкіри або при вдиханні, у людини можуть виникнути діарея, нудота, пітливість, розмитість зору, утруднене дихання.

Якщо організм піддається регулярному впливу диметоату, то у людини можуть спостерігатися дезорієнтація, дратівливість, погіршення пам’яті та концентрації, кошмарні сни, проблеми з мовленням і навіть розлад серцево-судинної системи.

Деякі дослідження показують, що диметоат може мати й карциногенний потенціал, тобто збільшує ризик розвитку ракових захворювань.

Якщо у вас є підозра на отруєння диметоатом, рекомендується звертатися до лікарів.

Раніше ми повідомляли, що в Україну завезли броколі, від якої людина може впасти в кому.

Також читайте про небезпечний фрукт, який може "вбити" легені. Його виявили в магазинах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
фруктипродуктимандарини