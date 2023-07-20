В Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологію

Звідки привезли небезпечний продукт

Зазначається, що мелену каву завезли з Австрії.

Виробник кави - це Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Сам продукт експортувався з Австрії в Україну (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).

Одержувач в Україні ТОВ "ТД ГУРМАНДІЗ", вул. Костянтинівська 72, м. Київ, 04080).

Держпродспоживслужба у Чернівецькій області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезгаданої продукції про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів.

Як виглядає ця кава

Чим небезпечна кава з охратоксином А

Охратоксин А - це органічна сполука, похідна кумарину, мікотоксин із групи охратоксинів, що продукується мікроскопічними пліснявими грибами роду Аспергіл (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius та ін) та роду Пеніциліум (Penicillium verru).

Він є харчовим забруднювачем, що стає серйозною загрозою здоров'ю та життю людини. Надзвичайно токсичний нейротоксин, потенційний канцероген для людини (група 2B), мутаген, тератоген та сильна нефро- та гепатотоксичність, імуносупресор, викликає імунодефіцитні стани.

Охратоксин А небезпечний гострими отруєннями, що дають ускладнення на нирки, та накопичувальною дією. Можливі нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми.

Його зазвичай знаходять у пшениці, вівсі, ячмені, квасолі, комбікормі, арахісі, вині, сухофруктах, каві, крупах. Тому ймовірність попадання цього мікотоксину в організм людини також велика і особливо сильний вплив має на дітей.