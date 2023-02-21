В Україну завезли небезпечний сир, який може спричинити менінгіт та викидень

У якому сирі виявили лістерію

Як повідомляється на сторінці у Facebook Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області, лістерію моноцитегенес виявили у французькому сирі Гаперон. Сир було завезено також і до інших областей України.

Відомо, що продукт був експортований з Франції, виробник SOCIETE LAITIERE DE VICHY, Франція, експортер - Thomas Export SA, Франція. Одержувач в Україні - ТОВ "ТД Гумандіз", вул. Костянтинівська, 72, Київ, 04080.

У Держпродспоживслужбі попросили негайно повідомити про виявлення цього товару та вилучити його з продажу.

Фото: Як може виглядати небезпечний сир Гаперон

Що таке лістерія моноцитогенес

Це грампозитивна бактерія, яка широко поширена у сільськогосподарському та аквагосподарському середовищі – ґрунт, рослинність, силос, фекалії, нечистоти, вода, а також у харчовій промисловості. Вона може потрапляти в сирі овочі, сире та пастеризоване молоко, сири, особливо м'яких сортів, морозиво, олію, ковбаси з сирого ферментованого м'яса, консервовану та копчену рибу. Розмножується у продуктах навіть за умов низьких температур.

В організмі людини викликає захворювання лістеріоз. Особливо небезпечна хвороба для людей з ослабленим імунітетом та вагітних. Лістерії здатні вільно пересуватися кровотоком, мігрувати в різні органи людини, нервову систему, статеві органи. Клінічні прояви лістеріозу – менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, викидень, перинатальні інфекції та гастроентерит.