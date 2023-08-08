UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені

Фото: В Україну завезли небезпечні авокадо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україну завезли небезпечний фрукт, який багато хто купує за його корисні властивості. Йдеться про авокадо. Його експортували з Польщі, але у плодах виявлено кадмій.

Про небезпеку попередили на сторінці у Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Що відомо про небезпечне авокадо

Авокадо постачався з Перу, вирощуванням якого займається компанія Agro San Jacinto SAC

Цей популярний у всьому світі фрукт в Україні на замовлення одеського ТОВ "Вподобайка" експортував оптовик RK-Impex.PL SP.ZOO - фірма, що знаходиться в Перемишлі.

До речі, сорт небезпечного авокадо - улюблений багатьма Хаас.

Операторів ринку попереджають (якщо вони мають таку продукцію) про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено ч. 3 ст. 20 Закону України "Про основні засади та вимоги безпеки та якості харчових продуктів".

Чим небезпечний кадмій

Кадмій належить до важких металів. Він подібний до ртуті і здатний активно накопичуватися в організмі у великих кількостях і може призводити до анемії, ураження печінки, порушення функції легень, остеопорозу, деформації скелета, розвитку гіпертонії.

Також він може спричиняти утворення каменів у нирках.

До речі, у природі кадмій зустрічається у земній корі. Найбільша його концентрація в осадових породах, пов'язаних з утворенням підземних вод. У ґрунтові води потрапляє зі звалищ або з промислових виробництв, у питну воду з оцинкованих труб.

Оскільки кадмій міститься у ґрунті та воді, то відповідно його містять і багато харчових продуктів. У фруктах його менше, частіше він зустрічається в овочах, наприклад, картоплі.

Раніше ми писали, що в Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологію.

Також був названий популярний напій, який люблять багато хто і він може викликати рак.

Читайте РБК-Україна в Google News
фруктЗдорове харчування