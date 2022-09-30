В Україну завезли небезпечні сир і сосиски: що не варто купувати

Так, було отримано повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 20 вересня № 2022.4497-fup 19 стосовно спалаху харчового походження, спричиненого Listeria monocytogenes (ST155), та виявленого:

у сирі "Asiago Pressato",

у сосисках із м'яса птиці "Wurstel".

Вони були експортовані з Італії (виробники: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) до України (отримувач: ПП "КЛЄР" просп. Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151).

Операторів ринку закликали у відповідність до вимог закону "Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів" негайно вилучити такі продукти з обігу та поінформувати компетентні органи про виявлену невідповідність у строк не більше 2 робочих днів.

Лістеріоз - це інфекційне захворювання, спричинене мікроорганізмами Listeria monocytogenes. Ці бактерії поширені у природі. Як зазначають у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, такі продукти, як молоко, м'ясо, риба, овочі, фрукти - для збудника є відмінним живильним середовищем для росту мікроорганізмів.

"Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами та птахами, доглядом за ними, при вживанні м’ясної чи рибної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо придбаний на стихійних ринках), через овочі та фрукти. Причому кількість лістерій у забруднених продуктах харчування може бути набагато більша, ніж у зовнішньому середовищі", - розповіли медики.