В Україну завезли небезпечні овочі, які можуть викликати рак шлунка: що відомо

В Україну завезли небезпечні овочі, які можуть викликати отруєння і навіть призвести до онкологічних захворювань. Мова йде про свіжі кабачки з Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Що відомо про небезпечні кабачки

Повідомляється, що у вантажі зі свіжими кабачками із Туреччини вагою 810 кг під час здійснення заходів державного контролю було виявлено невідповідність вимогам нормативних документів, а саме: перевищений вміст нітратів.

Відповідно до вимог законодавства, вантаж було затримано для його знищення. Згодом усі овочі утилізували.

В Бориспільському районі знищили партію вантажу з кабачками (фото: facebook.com/gudpssvko)

Чим небезпечні овочі з нітратами

Перевищений вміст нітратів у продуктах харчування може становити серйозну небезпеку для здоров'я та життя людини.

Викликають отруєння та метгемоглобінемію

Нітрати в організмі перетворюються на нітрити, які блокують перенесення кисню кров'ю, викликаючи метгемоглобінемію - стан, що може призвести до кисневого голодування органів. Особливо небезпечно для немовлят.

Підвищують ризик онкологічних захворювань

Нітрати можуть взаємодіяти з амінами в шлунку, утворюючи нітрозаміни - канцерогенні речовини, що підвищують ризик раку шлунка, кишечника та інших органів.

Викликають порушення роботи серцево-судинної системи

Тривале споживання нітратів може спричинити гіпоксію (нестачу кисню в органах), підвищений тиск, проблеми з серцем та судинами.

Негативно впливають на нервову систему

Надмірна кількість нітратів може викликати головний біль, слабкість, запаморочення, зниження концентрації.

Порушують роботу печінки та нирок

Органи, що відповідають за детоксикацію, змушені працювати в посиленому режимі, що може призвести до їх виснаження та хронічних захворювань.

Як уникнути небезпеки?

Щоб максимально уберегти себе від негативного впливу нітратів, рекомендується:

вживати чисту воду з перевірених джерел

обирати екологічно чисті продукти або ретельно мити й вимочувати овочі та фрукти.

уникати надмірного споживання ковбас, консервів, копченостей, що можуть містити нітрати

варити овочі у великій кількості води - частина нітратів переходить у рідину

Також варто додати, що нітрати небезпечні лише у надмірних кількостях, тому важливо контролювати їх рівень у продуктах та воді, щоб зберегти здоров'я.

