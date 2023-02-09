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В Україну завезли напій, який може викликати рак і анафілактичний шок

В Україні виявили небезпечний напій (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні виявили сироп, якій шкідливий для здоров'я. У його складі виявили занадто високий вміст барвника E124. Він експортувався з Франції в Україну.

Про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Як виглядає напій

Загалом у складі сиропу для кави виявили занадто високий вміст барвника E 124 (Понсо 4 R). Він у такій дозі просто небезпечний для здоров'я.

Повідомлення надійшло від системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF).

Виявилось, що концентрований напій експортувався з Франції до України. Виробником значиться GEORGES MONIN, France. Одержувач: ТзОВ "ПРОБАР", провулок Індустріальний, 23, м. Київ.

Українців закликають, у разі виявлення напою в обігу, обовязково звернутися до Держпродспоживслужби.

Напій з великою дозою барвника "Біттер Монін" (фото: new.dpss-te.gov.ua)

Чим шкідливий барвник

Фахівці повідомляють, що барвник E 124 (Понсо 4R) у США, Фінляндії, Норвегії й деяких інших країн внесений до списку заборонених речовин, як канцероген, що може спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

До того ж добавка є сильним алергеном, може викликати анафілактичний шок, або приступ ядухи в астматиків і людей з неприйняттям аспірину.

Також харчова добавка E 124 входить у список барвників, що призводять до підвищення гіперактивності дітей. При цьому добавка дозволена для застосування в харчовій промисловості в Україні як така, що не завдає шкідливого впливу на організм людини при дотриманні припустимих доз.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україну завезли небезпечні горіхи, які можуть спричинити рак.

Також ми писали, що у Києві виявили печиво з речовиною, яка викликає параліч.

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