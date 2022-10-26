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В Україну прийшло останнє цього року бабине літо: скільки воно триватиме

Фото: Скільки триватиме бабине літо в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україну з 25 жовтня прийшло друге "бабине літо".

Скільки триватиме осіннє тепло, розповів ТСН народний синоптик Стас Щедрін.

Скільки буде друге "бабине літо"?

За словами експерта, тепла погода протримається у нашій країні до 5-6 листопада. На жаль, це буде остання хвиля тепла цього сезону.

"З 25 жовтня й орієнтовно до 4-6 листопада в Україні знову очікується відносно сильне потепління до 14-19°. Це вже буде остання хвиля тепла, а потім швидше за все різко похолодає, прийдуть дощі й навіть засніжить", - зазначає синоптик.

Цікаво, що в Одесі, за прогнозом ресурсу Gismeteo, очікується температура повітря до +20 градусів. Таку теплинь мешканці міста можуть очікувати у неділю, 30 жовтня.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що у жовтні температура повітря в Україні побила всі рекорди. Вона була вищою, ніж у попередні роки.

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Також Кульбіда повідомляє, що зима цього року буде не дуже суворою.

"Зима в Україні буде. І трохи снігу теж. Але він і танутиме, і випадатиме. Взимку без снігів і морозів не обійдеться. Просто порівняно із середніми характеристиками цього буде менше", - повідомив Микола.

"Останні 20 років середня температура повітря в Україні б'є рекорди, вона стає вищою. Говорити про якісь величезні аномалії з цього приводу можна, але ймовірність цих аномалій дуже мінімальна", - додав він.

Читайте також, що головний синоптик України дав прогноз на зиму та повідомив, коли буде перший сніг.

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