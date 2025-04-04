"Україну не хочуть бачити": Шевченко шокував причиною поразки у виборах до Виконкому УЄФА

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко дав коментар з приводу поразки на виборах до Виконавчого комітету УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ.
Андрій Шевченко у своїй заяві висловив подякував всім, хто його підтримав у процесі виборів до Виконавчого комітету УЄФА. Зокрема, колишній тренер збірної згадав регіональні асоціації, які висунули його на вибори. Окремо, Андрій Миколайович висловився з приводу ситуації з виборами УЄФА.
"Протягом усього життя та карʼєри я керуюся головним принципом — спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол.
Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі", – заявив президент УАФ.
Нагадаємо, Андрій Шевченко зайняв 4 місце з 5 можливих під час виборів до Виконавчого комітету УЄФА. Представник України отримав лише 14 голосів від країн-асоціацій.
Натомість, перше місце на виборах отримав представник Іспанії Абал Рафаел Лузан. Другим був ізраїльтянин Моше Зуарес. Третім був представник Мальти, а останнє місце на виборах зайняв латвієць.
На 49-му конгресі УЄФА, який відбувся в Белграді, було вшановано пам'ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них був Олексій Бугаєв, колишній футболіст збірної Росії. Після завершення кар'єри у 2010 році, у вересні 2024 року Бугаєва засудили до 9 років колонії за спробу збуту наркотиків, а наприкінці грудня стало відомо про його загибель на фронті.
У відповідь на це, Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) звернувся до європейських футбольних асоціацій та УЄФА з офіційним листом, у якому наголосив на неприпустимості та недоцільності обговорення можливого повернення представників Росії до міжнародних змагань під час триваючої агресії проти України.
Раніше ми писали, куди зникли 1,7 млрд грн за час правління Андрія Павелка в УАФ.