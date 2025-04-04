"Україну не хочуть бачити": Шевченко шокував причиною поразки у виборах до Виконкому УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ .

Андрій Шевченко у своїй заяві висловив подякував всім, хто його підтримав у процесі виборів до Виконавчого комітету УЄФА. Зокрема, колишній тренер збірної згадав регіональні асоціації, які висунули його на вибори. Окремо, Андрій Миколайович висловився з приводу ситуації з виборами УЄФА.

"Протягом усього життя та карʼєри я керуюся головним принципом — спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол.

Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі", – заявив президент УАФ.

Фото: Андрій Шевченко (uaf.ua)

Нагадаємо, Андрій Шевченко зайняв 4 місце з 5 можливих під час виборів до Виконавчого комітету УЄФА. Представник України отримав лише 14 голосів від країн-асоціацій.

Натомість, перше місце на виборах отримав представник Іспанії Абал Рафаел Лузан. Другим був ізраїльтянин Моше Зуарес. Третім був представник Мальти, а останнє місце на виборах зайняв латвієць.

Скандал в УЄФА

На 49-му конгресі УЄФА, який відбувся в Белграді, було вшановано пам'ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них був Олексій Бугаєв, колишній футболіст збірної Росії. Після завершення кар'єри у 2010 році, у вересні 2024 року Бугаєва засудили до 9 років колонії за спробу збуту наркотиків, а наприкінці грудня стало відомо про його загибель на фронті.

У відповідь на це, Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) звернувся до європейських футбольних асоціацій та УЄФА з офіційним листом, у якому наголосив на неприпустимості та недоцільності обговорення можливого повернення представників Росії до міжнародних змагань під час триваючої агресії проти України.