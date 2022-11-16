Українцям відшкодують покупку ліків: хто може отримати таку допомогу

Українцям, які постраждали від війни, частково компенсують придбання ліків.
Хто може розраховувати на такий вид допомоги, та як її отримати розповіли на сторінці liki24.com.
У Фонді "Ліки для України" обіцяють компенсувати до 500 гривень на купівлю та доставку необхідних ліків у разі замовлення препаратів через сайт Liki24.
Разова допомога може покрити до половини вартості замовлення. Ліки доставлять безплатно, якщо сума в чеку перевищить 500 гривень.
Зараз допомога доступна для всіх українців, які цього потребують. Якщо ви втратили джерело доходу або не можете купити ліки через інші обставини, спричинені війною, сміливо звертайтеся.
Також зазначається, що якщо ви не витратили 500 гривень компенсації за один раз, ви можете це зробити протягом трьох днів після активації.
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