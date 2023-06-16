Українцям почнуть видавати електротехніку, ліки і продукти: хто і як може отримати допомогу

Українці, які постраждали від наслідків Каховської катастрофи, можуть безплатно отримати продуктові набори, засоби гігієни, ліки й сімейні набори електротехніки. Для цього потрібно подати заявку волонтерам.
Про це йдеться на сайті інформаційно-аналітичного центру ISHR.
Для отримання допомоги потрібно заповнити онлайн форму за цим посиланням.
Необхідно вказати наступні дані:
Кількість номерів документів має відповідати кількості вказаних людей, які мають намір отримати гуманітарну допомогу від IAC ISHR
Після опрацювання заявки на вказану заявником електронну пошту надійде лист із відповіддю щодо деталей отримання гуманітарної допомоги.
Зазначимо, що Інформаційно-аналітичний центр ISHR - це міжнародна неурядова організація, яка здійснює гуманітарну діяльність разом та за стандартами ООН для допомоги громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії.
Центр ISHR здійснює виїзні гуманітарні місії в невеликі територіальні громади областей України, жителі яких потребують допомоги. У Телеграм каналі попередньо відкривається реєстрація на продуктові, гігієнічні набори та сімейні набори електротехніки.
Раніше ми писали про те, як українцям отримати продуктові набори від іншого благодійного фонду.
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