Українцям розсилають небезпечні СМС про запис на прийом: як працює нова схема

В Україні зафіксовано нову хвилю шахрайства - громадянам розсилають СМС із неправдивою інформацією про нібито призначений візит до лікаря. Перехід за посиланням із повідомлення може призвести до втрати контролю над телефоном і витоку персональних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соціальний проект "BRAMA" .

Повідомлення має простий вигляд: "Ви записані на прийом. Подробиці за посиланням". Однак жодних даних про медичний заклад, дату візиту чи фахівця не вказано. Експерти попереджають: це класична фішингова атака, мета якої - отримати доступ до особистої інформації.

Аферисти маскуються під поліклініки, або навіть під керівників компаній. Перехід за шкідливим посиланням може привести на підроблений сайт, де в користувача попросять ввести логін і пароль від кабінету, дані банківської картки або інші конфіденційні відомості.

Крім того, фальшиве посилання може встановити на пристрій шкідливе ПЗ. У результаті зловмисники отримують повний контроль над телефоном або планшетом.

Приклад шахрайського SMS-повідомлення (фото: BRAMA)

Як захиститися: