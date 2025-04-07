Українцям розсилають небезпечні СМС про запис на прийом: як працює нова схема
В Україні зафіксовано нову хвилю шахрайства - громадянам розсилають СМС із неправдивою інформацією про нібито призначений візит до лікаря. Перехід за посиланням із повідомлення може призвести до втрати контролю над телефоном і витоку персональних даних.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соціальний проект "BRAMA".
Повідомлення має простий вигляд: "Ви записані на прийом. Подробиці за посиланням". Однак жодних даних про медичний заклад, дату візиту чи фахівця не вказано. Експерти попереджають: це класична фішингова атака, мета якої - отримати доступ до особистої інформації.
Аферисти маскуються під поліклініки, або навіть під керівників компаній. Перехід за шкідливим посиланням може привести на підроблений сайт, де в користувача попросять ввести логін і пароль від кабінету, дані банківської картки або інші конфіденційні відомості.
Крім того, фальшиве посилання може встановити на пристрій шкідливе ПЗ. У результаті зловмисники отримують повний контроль над телефоном або планшетом.
Приклад шахрайського SMS-повідомлення (фото: BRAMA)
Як захиститися:
- Звертайте увагу на відправника СМС: перевірте номер та ім'я, звідки прийшло повідомлення
- Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями, особливо якщо в них містяться помилки, дивні символи або неточності в назві
- Перевіряйте текст повідомлень: фішингові СМС часто містять граматичні та стилістичні помилки
- Якщо виникли сумніви - зв'яжіться напряму з установою, від імені якої надійшло повідомлення
- Будьте уважні та не дозволяйте шахраям отримати доступ до вашої особистої інформації.
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