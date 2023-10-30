Українцям розповіли, за що не потрібно платити при інсульті в лікарні

В Україні допомога при гострому мозковому інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій. Тому допомогу людина може отримати абсолютно безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я в Telegram.
Людина з підозрою на інсульт отримує всю необхідну діагностику безоплатно, а в разі підтвердження діагнозу - і лікування.
Тому, щоб отримати допомогу, пацієнту не потрібне направлення лікаря. Як правило, таких пацієнтів доставляє екстрена допомога.
Важливо, щоб бригада якомога швидше відвезла людину з підозрою на інсульт у заклад, який має договір з НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
До безоплатної допомоги входять такі послуги:
До попереджувальних ознак інсульту, що виникають раптово, входять:
Якщо ви спостерігаєте наявність однієї чи кількох ознак, що виникають раптово, одразу звертайтеся до лікаря або викликайте швидку.
Також ознаки небезпеки можуть проявлятися сонливістю, блювотою, нудотою, двоїнням в очах. Ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім зникати. Вони сигналізують про важкий стан, який треба лікувати.
Інсульт зустрічається у всіх вікових групах, проте ризик захворювання збільшується у віці від 55 до 85.
Чоловіки мають більший ризик інсульту в молодому та середньому віці, але більше жінок помирає від інсульту в старшому віці.
Раніше лікарі називали напої, які провокують виникнення інсульту та інфаркту.
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