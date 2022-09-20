Українцям розповіли, що буде з цінами на хліб далі

Причини подорожчання хліба

За словами експерта, з відкриттям експорту – пшениця почала дорожчати. Наразі пекарі роблять все можливе для забезпечення українців найважливішим продуктом. Галузі вдається повністю забезпечувати продовольчу безпеку населення.

Істотно економити та не піднімати різко ціни на продукцію дозволяє купувати природний газ за пільговою ціною.

Згідно з відповідною урядовою ухвалою, така можливість діє до 30 квітня 2023 року.

Наразі виробники дещо розширили асортимент продукції, адже на початку війни переважно випікали сорти хліба масового споживання. У той самий час спостерігається зниження попиту на хлібну продукцію.

Чи подорожчає хліб у майбутньому

Дудченко повідомляє, що надалі зростання вартості хліба якщо й буде, то не більш як на 5-10 відсотків.

Наголошується, що вітчизняні фермери звикли до викликів повномасштабної війни та виконують успішно свою роботу, щоб українці були ситі.

Проте сільгоспвиробники стикаються зі значними витратами щодо низьких цін на свою продукцію, що стримує розвиток та іноді ставить під загрозу подальшу діяльність.

Скільки зараз коштує хліб

Нині найдешевше в магазинах коштує батон, за нього просять від 19 гривень. Після нього йде "Український", а решта сортів коштує дорожче, залежно від магазину.