Українцям розповіли, для кого кір особливо небезпечний та як можна захиститись

В Україні зареєстровано кілька випадків кору. З 10 невакцинованих та людей без імунітету 9 захворіють на кір після контакту з інфікованим. Тому варто знати, хто в зоні ризику.

Чим небезпечне захворювання та як можна захиститись - читайте в матеріалі нижче .

Для кого кір небезпечний

В Центрі громадського здоров'я розповіли, що кір - це небезпечне інфекційне захворювання, яке призводить до серйозних ускладнень (пневмонії, вушної інфекції, енцефаліту, інвалідності й навіть смерті).

Зокрема, для деяких груп людей кір особливо небезпечний. Серед них:

діти віком до 1 року, для яких кір може мати важкі наслідки

діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Після кору вони теж мають вищий ризик серйозних ускладнень

для вагітних - у них кір може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою

невакциновані медпрацівники, які мають високий ризик захворіти

Коли потрібно отримати вакцину

Лікарі кажуть, що специфічного лікування від кору не існує. Єдиний надійний захист - вакцинація.

Для захисту від кору достатньо двох доз вакцини КПК, яка захищає від кору, краснухи та паротиту. Їх роблять дітям у 12 місяців (першу дозу) та в 6 років (другу).

Важливо, якщо дорослий не був вакцинований проти кору, йому потрібно отримати щонайменше два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. Жінкам необхідно вакцинуватися до вагітності, адже коли вони при надії, то щеплення КПК протипоказано.

Батькам варто звернути увагу, якщо в дитини не має щеплень проти кору, то потрібно звернутися до педіатра або сімейного лікаря та якнайшвидше наздогнати пропущене. До 18 років вакцинація КПК безоплатна.

Невакциновані дорослі можуть отримати щеплення від кору у сімейного лікаря або у приватній клініці, але за вакцину їм потрібно платити.

Єдиний захист від кору - вакцинація (фото: Freepik)

Як передається кір

Зазвичай передається повітряно-крапельним шляхом та при контакті з хворим. Однак може передаватись і через предмети, на які потрапили часточки слизу від зараженої людини. На поверхнях та в повітрі вірус може залишатись активним до 2 годин.

Спочатку кір вражає дихальні шляхи, а потім поширюється по всьому організму. Кір - це хвороба людей, тварини не хворіють на нього та не переносять збудників.

Основні симптоми

Інкубаційний період кору триває від 7 до 21 дня. Перші симптоми можуть нагадувати застуду:

підвищення температури тіла до 38,5°C - 40°C

нежить і закладений ніс

кашель, здебільшого сухий

збільшення лімфовузлів

чхання

запалення очей

головний біль

слабкість

За 2-3 дні після перших симптомів у слизовій щік з’являються маленькі білі плями. Ще за декілька днів кір спричиняє висип, який з’являється спочатку на голові, потім поширюється по всьому тілу.

Кір у дітей до 5 років виникає найчастіше, кір у дорослих – рідше, за умови якщо у них немає імунітету до вірусу.