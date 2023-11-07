Українцям розповіли, в якій лікарні можна отримати безкоштовну допомогу при інсульті

В Україні існує багато міфів про першу медичну допомогу при підозрі на інсульт. Багато хто переконаний, що людину з інсультом машина ЕМД має відвезти в будь-яку найближчу лікарню. Однак, це - не зовсім так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.
Пацієнта з підозрою на інсульт бригада екстреної медичної допомоги не повинна транспортувати до будь-якої найближчої лікарні. Все тому, що там може не бути ані МРТ, ані КТ.
А без них неможливо навіть точно встановити діагноз.
Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на лікування інсульту.
Безоплатна медична допомога при інсульті надається у 229 лікарнях по всій країні. Саме ці лікарні мають договір за пакетом"Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
Саме ці лікарні здатні забезпечити роботу в цілодобовому режимі для проведення необхідного обстеження, а також медперсонал відповідної кваліфікації.
Медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій, і є безоплатною. А саме:
На тлі низького або, навпаки, підвищеного артеріального тиску спостерігається:
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