Українцям розповіли, в якій лікарні можна отримати безкоштовну допомогу при інсульті

Що варто знати

Пацієнта з підозрою на інсульт бригада екстреної медичної допомоги не повинна транспортувати до будь-якої найближчої лікарні. Все тому, що там може не бути ані МРТ, ані КТ.

А без них неможливо навіть точно встановити діагноз.

Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на лікування інсульту.

Безоплатна медична допомога при інсульті надається у 229 лікарнях по всій країні. Саме ці лікарні мають договір за пакетом"Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

Саме ці лікарні здатні забезпечити роботу в цілодобовому режимі для проведення необхідного обстеження, а також медперсонал відповідної кваліфікації.

Які послуги безкоштовні

Медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій, і є безоплатною. А саме:

первинний огляд

нейровізуалізація (комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія)

анестезія за потреби

тромболітична терапія (при ішемічному інсульті)

моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, електрокардіограми

заходи із вторинної та третинної профілактики захворювання

реабілітація в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення реабілітації для допомоги у відновному періоді за потреби

Перші симптоми інсульту

На тлі низького або, навпаки, підвищеного артеріального тиску спостерігається: