Українцям розповіли, за яке важливе обстеження не потрібно платити при інфаркті

В Україні пацієнти з підозрою на інфаркт скаржаться, що їм доводиться оплачувати екстрену діагностику. Однак, при госпіталізації не потрібно платити за певні обстеження.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я.
За словами фахівців, цього робити не варто. Проведення ангіографічного дослідження коронарних судин передбачено пакетом "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда" і є безоплатним.
Ангіографія є надзвичайно точним діагностичним методом. За допомогою цього дослідження при підозрі на інфаркт лікарі можуть оперативно визначити, в якій судині пацієнта порушений кровообіг, і за потреби провести встановлення стенту.
НСЗУ уклала договори на надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда лише з тими лікарнями, які мають ангіограф. Це 74 лікарні країни.
Типові симптоми інфаркту - це біль, що давить та відчувається за грудиною, часто віддає в нижню щелепу, спину, ліву руку, лопатку. Біль не проходить після відпочинку і прийому нітрогліцерину.
У лікарні, куди доставлять пацієнта, надаються такі безоплатні послуги:
Ангіограф - це багатофункціональний рентгенівський апарат нового покоління, який призначений швидко розпізнавати усі змін, які протікають в кровоносних судинах людини.
Ангіограф дозволяє проводити діагностику судин серця, нирок, агістральних судин шиї, головного мозку з наступним лікуванням.
Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування гострого інфаркту міокарда.
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