ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям розповіли, за яке важливе обстеження не потрібно платити при інфаркті

Понеділок 19 лютого 2024 12:01
UA EN RU
Українцям розповіли, за яке важливе обстеження не потрібно платити при інфаркті Які обстеження безкоштовні при інфаркті (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні пацієнти з підозрою на інфаркт скаржаться, що їм доводиться оплачувати екстрену діагностику. Однак, при госпіталізації не потрібно платити за певні обстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я.

Чи потрібно платити за ангіографію

За словами фахівців, цього робити не варто. Проведення ангіографічного дослідження коронарних судин передбачено пакетом "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда" і є безоплатним.

Ангіографія є надзвичайно точним діагностичним методом. За допомогою цього дослідження при підозрі на інфаркт лікарі можуть оперативно визначити, в якій судині пацієнта порушений кровообіг, і за потреби провести встановлення стенту.

НСЗУ уклала договори на надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда лише з тими лікарнями, які мають ангіограф. Це 74 лікарні країни.

Типові симптоми інфаркту - це біль, що давить та відчувається за грудиною, часто віддає в нижню щелепу, спину, ліву руку, лопатку. Біль не проходить після відпочинку і прийому нітрогліцерину.

У лікарні, куди доставлять пацієнта, надаються такі безоплатні послуги:

  • первинний огляд
  • екстрена діагностика
  • цілодобове проведення лабораторних досліджень
  • безперервний моніторинг стану пацієнта
  • цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія)
  • стентування
  • знеболення

Що таке ангіограф

Ангіограф - це багатофункціональний рентгенівський апарат нового покоління, який призначений швидко розпізнавати усі змін, які протікають в кровоносних судинах людини.

Ангіограф дозволяє проводити діагностику судин серця, нирок, агістральних судин шиї, головного мозку з наступним лікуванням.

Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування гострого інфаркту міокарда.

Раніше ми повідомляли, яким спортом потрібно займатися, щоб отримати здорове серце.

Також ми називали продукти, що знижують ризик інфаркту.

Читайте РБК-Україна в Google News
серце серцево-судинні захворювання
NEWS
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході