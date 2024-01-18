Українцям розповіли, як купити якісні заморожені продукти в магазині: зверніть на це увагу

Що повинно бути вказано на продуктах

На маркуванні заморожених продуктів обов’язково має бути вказана інформація, що передбачена статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

Важливо, що пунктом 6 статті 17 зазначеного Закону передбачено: якщо харчовий продукт вкритий крижаною глазур’ю (для заморожених продуктів), то кінцевому споживачу надається інформація про загальну кількість харчового продукту та кількість або відсотковий вміст крижаної глазурі у такому харчовому продукті.

Також на швидкозаморожених харчових продуктів має міститись така інформація:

назва харчових продуктів повинна включати слово "швидкозаморожений"

період зберігання швидкозаморожених харчових продуктів кінцевим споживачем або закладом громадського харчування

температура зберігання та/або тип необхідного обладнання для зберігання

позначення, що ідентифікує партію, до якої належать швидкозаморожені харчові продукти

надпис "Не заморожувати повторно після розморожування"

Написи на упакуванні

Шрифт маркування на етикетці харчового продукту має бути чітким, розбірливий і контрастний. Висота малих літер має дорівнювати або перевищувати 1,2 мм.

Якщо площа упаковки менша за 80 кв. см, то висота малих літер повинна бути не меншою від 0,9 мм. Окремо (кольором, шрифтом, стилем) має бути виділена інформація про алергени, які містяться у складі харчового продукту.

Фахівці закликають купувати харчові продукти тільки в спеціально відведених для цього місцях та уважно читайте інформацію на етикетці.

Яких заморожених продуктів уникати

Гамбургери точно не належать до здорового харчування, але заморожені бургери ще більш сумнівний продукт і вже точно не коштують своїх грошей.

Часто у фастфуді використовують неякісні продукти, які при заморожуванні візуально майже неможливо відрізнити від якісних продуктів. А ось при розігріві і вживанні цілком можна відчути неприємну різницю.

Заморожені страви з рису не йдуть ні в яке порівняння з тими, які можна приготувати вдома. Текстура рису повинна залишатися розсипчастою, що в умовах заморозки практично неможливо зберегти - страва втрачає смак і набуває специфічний колір і запах.