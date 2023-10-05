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Українцям розповіли, як вберегтися від важкої хвороби, яку часто плутають з застудою

Як вберегтися від менінгіту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадян попередили про важку хворобу, яку часто плутають з застудою, через що втрачається дорогоцінний час. Мова йде про менінгіт, який розвивається стрімко, що зростає навіть ризик смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.

Що відомо про хворобу

Менінгіт - це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку. 

Причинами захворювання можуть бути віруси, гриби та бактерії. Бактеріальний менінгіт є вкрай небезпечним: якщо вчасно не отримати медичну допомогу, смерть може настати протягом кількох годин. 

До основних симптомів бактеріального менінгіту відносять: 

  • першими симптомами менінгіту є підвищення температури, головний біль та ригідність (збільшення тонусу) потиличних м'язів
  • до інших поширених симптомів належать: нудота, блювання, фотофобія або світлобоязнь (хвороблива чутливість ока до світла), зміни психічного стану (розгубленість)

Симптоми бактеріального менінгіту можуть розвиватися раптово та миттєво, а можуть і з'явитися через кілька днів (у більшості випадків, протягом 3-7 днів після зараження збудником).

Пізніше можуть розвиватися і такі небезпечні симптоми менінгіту, як судоми чи кома. Тому кожен, хто помітив у себе симптоми менінгіту, повинен якнайшвидше звернутися до лікаря.

При підозрі на менінгіт проводять аналіз крові та спинномозкової рідини. Отримані зразки відправляються в лабораторію, де фахівці роблять посів для виявлення конкретного збудника захворювання. На основі результатів лікарі підбирають правильне та ефективне лікування.

Важливо пам'ятати, що менінгококи є вкрай небезпечними для новонароджених та немовлят у ранньому віці.

Як вберегтися

Вакцинація є найкращим способом захистити себе та дітей від бактеріального менінгіту. Вакцинація від менінгіту не входить до календаря щеплень в Україні як обов'язкова, а відноситься до рекомендованих.

Проводити вакцинацію можна із 6 тижнів життя. Якщо є можливість придбати вакцину або зробити щеплення проти менінгококової інфекції - краще зробити це.

Вакцинувати дитину можна у сімейного лікаря чи педіатра, придбавши вакцину власним коштом.

Раніше лікар називав хвороби, які можуть загрожувати людям.

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