ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям розповіли, як вберегтися від важкої хвороби, яку часто плутають з застудою

Четвер 05 жовтня 2023 14:21
UA EN RU
Українцям розповіли, як вберегтися від важкої хвороби, яку часто плутають з застудою Як вберегтися від менінгіту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадян попередили про важку хворобу, яку часто плутають з застудою, через що втрачається дорогоцінний час. Мова йде про менінгіт, який розвивається стрімко, що зростає навіть ризик смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.

Що відомо про хворобу

Менінгіт - це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку.

Причинами захворювання можуть бути віруси, гриби та бактерії. Бактеріальний менінгіт є вкрай небезпечним: якщо вчасно не отримати медичну допомогу, смерть може настати протягом кількох годин.

До основних симптомів бактеріального менінгіту відносять:

  • першими симптомами менінгіту є підвищення температури, головний біль та ригідність (збільшення тонусу) потиличних м'язів
  • до інших поширених симптомів належать: нудота, блювання, фотофобія або світлобоязнь (хвороблива чутливість ока до світла), зміни психічного стану (розгубленість)

Симптоми бактеріального менінгіту можуть розвиватися раптово та миттєво, а можуть і з'явитися через кілька днів (у більшості випадків, протягом 3-7 днів після зараження збудником).

Пізніше можуть розвиватися і такі небезпечні симптоми менінгіту, як судоми чи кома. Тому кожен, хто помітив у себе симптоми менінгіту, повинен якнайшвидше звернутися до лікаря.

При підозрі на менінгіт проводять аналіз крові та спинномозкової рідини. Отримані зразки відправляються в лабораторію, де фахівці роблять посів для виявлення конкретного збудника захворювання. На основі результатів лікарі підбирають правильне та ефективне лікування.

Важливо пам'ятати, що менінгококи є вкрай небезпечними для новонароджених та немовлят у ранньому віці.

Як вберегтися

Вакцинація є найкращим способом захистити себе та дітей від бактеріального менінгіту. Вакцинація від менінгіту не входить до календаря щеплень в Україні як обов'язкова, а відноситься до рекомендованих.

Проводити вакцинацію можна із 6 тижнів життя. Якщо є можливість придбати вакцину або зробити щеплення проти менінгококової інфекції - краще зробити це.

Вакцинувати дитину можна у сімейного лікаря чи педіатра, придбавши вакцину власним коштом.

Раніше лікар називав хвороби, які можуть загрожувати людям.

Також ми писали, що необхідно зробити після контакту з хворим на кір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина НСЗУ хвороби лікарі