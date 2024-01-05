Українцям розповіли, як потрібно діяти, якщо загубили телефон: це важливо знати

Смартфон чи планшет - це прямий доступ до приватних даних користувача. Якщо ви його втратили, то діяти треба негайно, аби зловмисники не встигли скористатися банківськими даними.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Кіберполіції.
Якщо ви загубили телефон, то фахівці радять дотримуватися наступних рекомендацій:
Якщо ви стали жертвою крадіжки - терміново звертайтеся до поліції за номером 102 чи 112.
Якщо постраждали від злочину в інтернеті - подайте електронне звернення на сайті кіберполіції.
Фахівці радять дотримуватись загальних порад:
Також варто увімкнути двофакторну аутентифікацію на всіх важливих додатках: Instagram, Viber, Telegram, Facebook. Двофакторна аутентифікація означає, що вам потрібно буде окремо підтверджувати через код в смс кожен вхід в додаток з незнайомого пристрою.
Тоді зловмисники не зможуть зламати ваш акаунт. Включити двофакторну аутентифікацію в більшості додатків можна в налаштуваннях безпеки і входу.
На комп'ютері обов'язково встановіть антивірус і включіть всі можливі функції. Антивіруси визначають потенційно шкідливі сайти і програми.
Раніше ми повідомляли, що можна зробити зі старим смартфоном після купівлі нового.
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