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Українцям розповіли, як потрібно діяти, якщо загубили телефон: це важливо знати

Що робити, якщо загубили телефон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Смартфон чи планшет - це прямий доступ до приватних даних користувача. Якщо ви його втратили, то діяти треба негайно, аби зловмисники не встигли скористатися банківськими даними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Кіберполіції.

Що потрібно робити

Якщо ви загубили телефон, то фахівці радять дотримуватися наступних рекомендацій:

  • зв’яжіться з оператором мобільного зв’язку та заблокуйте SIM-карту, відповідні інструкції розміщені на офіційних сайтах
  • завершіть усі активні сеанси в облікових записах
  • змініть паролі до облікових записів Apple ID та Google, соціальних мереж, месенджерів, поштових скриньок та онлайн-банкінгу
  • обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо
  • залежно від ситуації, заблокуйте або видаліть всі дані на пристрої. Слідуйте інструкціям з офіційних ресурсів виробника втраченого приладу

Якщо ви стали жертвою крадіжки - терміново звертайтеся до поліції за номером 102 чи 112.

Якщо постраждали від злочину в інтернеті - подайте електронне звернення на сайті кіберполіції.

Як захистити свій телефон

Фахівці радять дотримуватись загальних порад:

  • не переходьте ні за якими сумнівними посиланнями, особливо якщо їх надіслали незнайомці
  • не завантажуйте на телефон ніякі файли і картинки від незнайомих контактів. У файлі може бути зашифрований вірус
  • звертайте увагу на електронну адресу сторінки
  • не підключайтеся до мереж Wi-Fi без пароля. Їх легше зламати. Вимкніть в телефоні функцію "Автопідключення до Wi-Fi"
  • обов'язково встановіть пароль на телефон і на найважливіші програми

Також варто увімкнути двофакторну аутентифікацію на всіх важливих додатках: Instagram, Viber, Telegram, Facebook. Двофакторна аутентифікація означає, що вам потрібно буде окремо підтверджувати через код в смс кожен вхід в додаток з незнайомого пристрою.

Тоді зловмисники не зможуть зламати ваш акаунт. Включити двофакторну аутентифікацію в більшості додатків можна в налаштуваннях безпеки і входу.

На комп'ютері обов'язково встановіть антивірус і включіть всі можливі функції. Антивіруси визначають потенційно шкідливі сайти і програми.

 

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