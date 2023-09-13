Українцям розповіли, як надійно захиститись від небезпечного захворювання

Що відомо про хворобу

Важливо пам'ятати, що поліомієліт неможливо вилікувати, але від цього небезпечного захворювання може захистити щеплення.

Застосовуються інактивована та оральна поліомієлітні вакцини (ІПВ та ОПВ).

За українським календарем щеплень треба отримати 6 доз вакцини:

2 дози ІПВ у 2 і 4 місяці

4 дози ОПВ у 6 і 18 місяців, 6 і 14 років

ІПВ - це інактивована поліомієлітна вакцина, яка містить "неживий" вірус та вводиться ін’єкційно. Вона запобігає потраплянню поліовірусу до клітин нервової системи, що захищає від паралічу.

Така вакцина застосовується для перших двох щеплень, а у разі протипоказань до ОПВ - також і для наступних.

ОПВ - це оральна поліомієлітна вакцина, яка містить "живий", проте ослаблений вірус, її капають у рот. Така вакцина формує імунітет у кишківнику дитини, тим самим захищає від зараження та зупиняє поширення інфекції.

Обидві вакцини захищають від хвороби, але ОПВ на додачу захищає ще й і від можливості стати носієм збудника.

Чи безкоштовна вакцинація

Вакцинація від поліомієліту в Україні безкоштовна. Якщо з будь-яких причин ви або ваша дитина пропустили щеплення, то зверніться до найближчого центру первинної медичної допомоги до сімейного лікаря.

Також якщо маєте форму 063/о (карту профілактичних щеплень) - покажіть лікарю.

Симптоми поліомієліту

Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом триває від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт.

У 70% випадків захворювання має безсимптомний перебіг. Але його носій становить небезпеку для інших людей зі слабшим імунітетом.

У 25% випадків хвороба має симптоми, що нагадують грип (гарячка, головний біль, нудота, біль у животі).

Поліовірус також спричиняє рухові розлади: біль в уражених м’язах, повний параліч, що може розвинутися за кілька годин.