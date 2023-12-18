Українцям розповіли, чи існують ліки для запобігання грипу та хто у зоні ризику

Активно триває сезон грипу, і відбуватиметься це аж до середини весни. Важливо знати, хто знаходиться у групі ризику та чи існують ліки для запобігання хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.
Лікарі кажуть, що вірус грипу уражає передусім верхні дихальні шляхи та легені, і на додачу - безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин.
Зокрема, найпоширенішими ускладненнями грипу є запалення легенів (пневмонія), серцева недостатність і тромбози.
Найбільше ризикують мати важкий перебіг і навіть летальне завершення грипу такі категорії людей:
Вірус грипу мінливий, часто "перевдягається" і стає невпізнаваним для нашої імунної системи. З огляду на цю мінливість щеплення від грипу варто робити щосезону.
Лікування грипу - передусім постільний режим, пиття теплих напоїв і достатній сон.
Важливо пам'ятати, що "противірусні", "імуностимулятори" чи інтерферон та антибіотики не допоможуть подолати грип. В Україні зареєстровані специфічні ліки для лікування грипу - вони досить дорогі і є далеко не в кожній аптеці.
Ліків для запобігання грипу і застуді не існує - це все реклама.
За словами фахівців, єдине, що захищає від важкого перебігу хвороби - вакцинація. Тому варто дотримуватись таких рекомендацій:
Раніше ми повідомляли, як збити температуру без таблеток.
Також ми писали, як лікувати застуду та ГРВІ категорично не можна.