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Українцям розповіли, чи існують ліки для запобігання грипу та хто у зоні ризику

Як надійно захиститись від ГРВІ (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Активно триває сезон грипу, і відбуватиметься це аж до середини весни. Важливо знати, хто знаходиться у групі ризику та чи існують ліки для запобігання хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

Хто у групі ризику

Лікарі кажуть, що вірус грипу уражає передусім верхні дихальні шляхи та легені, і на додачу - безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин.

Зокрема, найпоширенішими ускладненнями грипу є запалення легенів (пневмонія), серцева недостатність і тромбози.

Найбільше ризикують мати важкий перебіг і навіть летальне завершення грипу такі категорії людей:

  • вагітні
  • діти до 5 років
  • люди старші за 60-65 років
  • люди із хронічними захворюваннями

Вірус грипу мінливий, часто "перевдягається" і стає невпізнаваним для нашої імунної системи. З огляду на цю мінливість щеплення від грипу варто робити щосезону.

Лікування грипу - передусім постільний режим, пиття теплих напоїв і достатній сон.

Важливо пам'ятати, що "противірусні", "імуностимулятори" чи інтерферон та антибіотики не допоможуть подолати грип. В Україні зареєстровані специфічні ліки для лікування грипу - вони досить дорогі і є далеко не в кожній аптеці.

Ліків для запобігання грипу і застуді не існує - це все реклама.

Як захиститись

За словами фахівців, єдине, що захищає від важкого перебігу хвороби - вакцинація. Тому варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • запишіться до свого сімейного лікаря та отримайте рецепт на вакцину (в Україні продаж вакцини в аптеках передбачений за рецептом)
  • дізнайтеся, в якій аптеці є вакцина від грипу
  • безпосередньо перед візитом до лікаря візьміть сумку-холодильник (якщо не маєте такої, то її часто можна позичити під заставу в аптеці, зателефонуйте та уточніть, чи є така можливість), купіть вакцину в аптеці і зробіть щеплення в лікаря
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