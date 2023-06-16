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Українцям нагадали про важливу вакцину, яку не можна пропускати ні дорослим, ні дітям

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Україна, П'ятниця 16 червня 2023 14:12
Українцям нагадали про важливу вакцину, яку не можна пропускати ні дорослим, ні дітям Яку вакцину не можна пропускати (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Питання особистої вакцинації та своїх дітей сьогодні є індивідуальним. Проте є деякі вакцини, які не можна ні в якому разі пропускати. Одна з таких - це щеплення проти туберкульозу.

Про її важливість нагадали в Telegram-каналі НСЗУ.

Як працює вакцина

БЦЖ - це жива вакцина для щеплення проти туберкульозу. Вона має настільки ослаблені мікобактерії, що вони не здатні викликати захворювання, але натомість можуть натренувати імунну систему на випадок зустрічі з туберкульозом.

Тому важливо щепити новонароджене немовля, щоб дати відсіч важким формам хвороби.

Зазначимо, що Україна належить до списку країн з широким поширенням туберкульозу, тому ймовірність "підчепити" збудник інфекції досить висока.

Коли потрібно робити щеплення

Зазвичай вакцинація проти туберкульозу проводиться в пологовому будинку на 3-5 добу життя дитини.

Якщо дитина через певні причини не отримала БЦЖ у пологовому будинку, тоді щеплення їй зроблять в тому закладі охорони здоров'я, де батьки оберуть педіатра або сімейного лікаря.

Після двомісячного віку перед виконанням щеплення дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби.

Діти, яким зробили БЦЖ, але в яких не сформувався рубчик, не підлягають повторній вакцинації.

Як батькам доглядати за місцем вакцинації БЦЖ

Батькам і дитині після щеплення слід продовжувати звичайний спосіб життя. Однак варто утриматися від:

  • масажів руки дитині
  • нанесення крему або мазі на місце щеплення
  • накладень на місце щеплення пластирів
  • видалень або розчісувань ранки

Якщо вас щось непокоїть у здоров'ї вашої дитини, зверніться до лікаря та повідомте його про симптоми, вкажіть дату і час щеплення.

Раніше ми писали, кому з немовлят не можна робити вакцинацію.

Читайте також, чи можна дитині робити декілька щеплень в один день.

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