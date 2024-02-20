Українців закликали запастися вогнегасниками для дому: який купити та де зберігати

Купити вогнегасник для дому українцям радять у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Це пов'язано зі збільшенням кількості пожеж внаслідок як побутових ситуацій, так і регулярних атак РФ міст і селищ.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як вибрати вогнегасник для дому, а також де його краще зберігати.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка ДСНС у Facebook, "Пожежна безпека України", Wikipedia.
Згідно з повідомленням ДСНС, від початку поточного року кількість пожеж у житлових приміщеннях сягає вже щонайменше 3 675 випадків.
"Щоби захистити своє життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома", - наголосили у державній службі.
Українцям порадили:
Вогнегасник може врятувати життя, оселю та майно (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)
В цілому вогнегасники розрізняють за способом спрацьовування:
Залежно від закачаної вогнегасної речовини, ці прилади поділяються на п'ять основних видів:
За обсягом корпуса:
За способом подачі вогнегасного складу:
За видом пускових пристосувань:
Вогнегасники бувають різними (ілюстративне фото: pixabay.com)
Законодавство не зобов'язує громадян України купувати вогнегасник для квартири чи будинку, проте його наявність потрібна для безпеки кожної родини та її майна.
Експерти радять обирати для дому пристрій з масою вогнегасної речовини від 4 до 8 кг, оскільки завелика маса - важка для перенесення.
Для використання у житлових приміщеннях підходить вуглекислий вогнегасник, оскільки:
Використовувати його потрібно на початковій стадії загоряння й тримати при цьому вертикально.
Вуглекислотний вогнегасник миттєво збиває полум'я та сильно охолоджує поверхні, які зазнавали спалаху. Балон під час роботи також стає дуже холодним, тому щоб уникнути обмороження рук бажано підготувати для роботи з ним рукавички.
Для гасіння в домашніх умовах матеріалів, що тліють, а також інших горючих матеріалів підійде порошковий вогнегасник. Йдеться, зокрема, про:
Принцип роботи такого вогнегасника досить простий - порція порошку викидається під високим тиском, він ізолює та розбавляє вогнище негорючою речовиною.
Водночас суттєвими недоліками такого вогнегасника є те, що під час роботи він утворює токсичну порошкову хмару яка сильно знижує видимість, а речі, що підлягали гасінню, практично неможливо відновити.
З огляду на це користуватися ним можна тільки в респіраторі та після евакуації людей з квартири.
Після використання порошкового вогнегасника радять додатково залити місце займання водою, оскільки при гасінні не відбувається охолодження осередку займання.
Вогнегасник має бути дієвим і зручним (ілюстративне фото: pixabay.com)
Вогнегасник допомагає подолати осередок загоряння лише у разі своєчасного використання, тому важливо обрати правильне місце його розміщення та зберігання.
За словами експертів, найчастіше осередки займання трапляються на кухні, також доречно розмістити вогнегасник біля входу в приміщення.
Якщо йдеться про будинок у кілька поверхів, вогнегасник має бути розміщеним на кожному рівні.
В цілому ж, обираючи місце для зберігання вогнегасника важливо:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготуватися до можливих відключень світла через обстріли РФ.
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