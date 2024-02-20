Українців закликали запастися вогнегасниками для дому: який купити та де зберігати

Що кажуть у ДСНС

Згідно з повідомленням ДСНС, від початку поточного року кількість пожеж у житлових приміщеннях сягає вже щонайменше 3 675 випадків.

"Щоби захистити своє життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома", - наголосили у державній службі.

Українцям порадили:

обирати вогнегасник, зважаючи на площу приміщення та наявні в оселі будівельні матеріали (він має важити щонайменше 5 кг)

зберігати вогнегасник у недоступних для дітей місцях та якомога далі від прямих сонячних променів й джерел нагрівання

вивчити інструкцію з використання вогнегасника заздалегідь - щоб не розгубитися в екстреній ситуації

стежити за терміном придатності вогнегасника й оновлювати його вчасно

Вогнегасник може врятувати життя, оселю та майно (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Які вогнегасники бувають

В цілому вогнегасники розрізняють за способом спрацьовування:

автоматичні - стаціонарно монтуються в місцях можливого виникнення вогню

ручні (приводяться в дію людиною) - розташовуються на спеціально оформлених місцях

комбінованої дії - мають переваги обох вищезгаданих типів

Залежно від закачаної вогнегасної речовини, ці прилади поділяються на п'ять основних видів:

вуглекислотні

повітряно-пінні

порошкові

водні

аерозольні

За обсягом корпуса:

ручні малолітражні - з обсягом корпуса до 5 л

промислові ручні - з обсягом корпуса від 5 л до 10 л

стаціонарні й пересувні - з обсягом корпуса понад 10 л (можуть бути на візку)

За способом подачі вогнегасного складу:

під тиском газів, що утворюються внаслідок хімічної реакції складників заряду

під тиском газів, що подаються зі спеціального балончика, розміщеного в корпусі вогнегасника

під тиском газів, закачаних у корпус вогнегасника

під власним тиском вогнегасного засобу

За видом пускових пристосувань:

з вентильним затвором

із запірно-пусковим обладнанням пістолетного типу

з пуском від постійного джерела тиску

Вогнегасники бувають різними (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як вибрати вогнегасник для дому

Законодавство не зобов'язує громадян України купувати вогнегасник для квартири чи будинку, проте його наявність потрібна для безпеки кожної родини та її майна.

Експерти радять обирати для дому пристрій з масою вогнегасної речовини від 4 до 8 кг, оскільки завелика маса - важка для перенесення.

Для використання у житлових приміщеннях підходить вуглекислий вогнегасник, оскільки:

ним можна гасити електропроводку та побутові електроприлади, не виймаючи їх із розетки

він не утворює небезпечних для людини хімічних сполук

він не залишає великої кількості бруду

він є порівняно безпечним для людини за недовгого використання

його відпрацьований газ усувається з квартири за допомогою звичайного провітрювання та не потребує спеціального очищення

з його використанням впорається навіть людина без спеціальної підготовки

Використовувати його потрібно на початковій стадії загоряння й тримати при цьому вертикально.

Вуглекислотний вогнегасник миттєво збиває полум'я та сильно охолоджує поверхні, які зазнавали спалаху. Балон під час роботи також стає дуже холодним, тому щоб уникнути обмороження рук бажано підготувати для роботи з ним рукавички.

Для гасіння в домашніх умовах матеріалів, що тліють, а також інших горючих матеріалів підійде порошковий вогнегасник. Йдеться, зокрема, про:

тканини (килими, оббивка меблів, одяг)

дерев'яні вироби (меблі й т. ін.)

матеріали на основі дерева (макулатура, дошки тощо)

Принцип роботи такого вогнегасника досить простий - порція порошку викидається під високим тиском, він ізолює та розбавляє вогнище негорючою речовиною.

Водночас суттєвими недоліками такого вогнегасника є те, що під час роботи він утворює токсичну порошкову хмару яка сильно знижує видимість, а речі, що підлягали гасінню, практично неможливо відновити.

З огляду на це користуватися ним можна тільки в респіраторі та після евакуації людей з квартири.

Після використання порошкового вогнегасника радять додатково залити місце займання водою, оскільки при гасінні не відбувається охолодження осередку займання.

Вогнегасник має бути дієвим і зручним (ілюстративне фото: pixabay.com)

Де краще зберігати вогнегасник

Вогнегасник допомагає подолати осередок загоряння лише у разі своєчасного використання, тому важливо обрати правильне місце його розміщення та зберігання.

За словами експертів, найчастіше осередки займання трапляються на кухні, також доречно розмістити вогнегасник біля входу в приміщення.

Якщо йдеться про будинок у кілька поверхів, вогнегасник має бути розміщеним на кожному рівні.

В цілому ж, обираючи місце для зберігання вогнегасника важливо: