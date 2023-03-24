Українці з туберкульозом мають право на безкоштовне лікування: як його отримати

24 березня відзначають Всесвітній день туберкульозу. У листопаді 2022 року в Україні було зафіксовано понад 1 500 нових випадків зараження туберкульозом. І всі пацієнти мають право на безкоштовне лікування в Україні.
Що входить до переліку та як його отримати, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.
Як вчасно помітити туберкульоз
Основні симптоми захворювання:
кашель понад 2 тижні
підвищена температура тіла понад тиждень
утруднене дихання
біль у грудях
поганий апетит, постійна слабкість
безпричинна втрата ваги
підвищена пітливість, особливо вночі
кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі)
Важливо розуміти, що захворіти на туберкульоз може кожен. Так само від нього можна й вилікуватися.
Які процедури пацієнти можуть отримати безкоштовно
Пацієнтам гарантовано безоплатно такі послуги:
лабораторні дослідження: загальноклінічні та біохімічні аналізи, бактеріоскопічне дослідження мокротиння, молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз та інші